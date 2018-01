THE IMPOSSIBLE/ Su Rai Movie il film con Naomi Watts (oggi, 13 gennaio 2018)

The impossible, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 13 gennaio 2018. Nel cast: Naomi Watts, Ewan McGregor e Tom Holland, alla regia Juan Antonio Bayona. Il dettaglio.

13 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST NAOMI WATTS

Il film The impossible va in onda su Rai Movie oggi, sabato 13 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata prodotta nel 2012 ed è ispirata a fatti realmente accaduti e legati al tragico tsunami avvenuto nel dicembre del 2004 in Thailandia. L'incredibile onda anomala causò la morte di migliaia di persone e demolì l'economia del posto, basata essenzialmente sul turismo internazionale. Protagonista della storia è proprio una famiglia straniera, d'origine spagnola ma ormai stanziata in Giappone da diversi anni per motivi lavorativi. Il cast di attori principali del film The Impossible è composto da Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland e Samuel Joslin mentre a dirigere il film è Juan Antonio Bayona, regista spagnolo che ha curato la regia del famoso thiller horror noto col titolo di The Orphanage. Nel 2018 uscirà nelle sale cinematografiche internazionali il suo nuovo film, Jurassic World - Il regno distrutto. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE IMPOSSIBLE, LA TRAMA DEL FILM

La storia è ambientata in Thailandia, dove la famiglia Bennet ha deciso di trascorrere le vacanze natalizie. La mattina del 26 dicembre, però, la costa thailandese è colpita da uno spaventoso tsunami, seguito ad uno sciame sismico di magnitudo 9,3. La famiglia Bennet, composta da Henry, Maria ed i figli Lucas, Simon e Thomas, si ritrova divisa nel momento in cui lo tsunami impatta sulle coste. Maria e Lucas riescono a salvarsi rifugiandosi su un maestoso albergo che li protegge dalla straordinaria forza dello corrente. Maria è però gravemente ferita e necessita di cure urgenti. Assieme a suo figlio Lucas riesce a raggiungere l'ospedale del posto, mentre si scopre che suo marito, Thomas e Simon sono riusciti a sopravvivere rifugiandosi in una delle camere dell'albergo presso cui soggiornavano. Nel finale la famiglia Bennet riesce a riabbracciarsi e Maria viene sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che le salva la vita.

© Riproduzione Riservata.