Tara Gabrieletto sbotta sui social/ "Fatevi una vita invece di..."

Tara Gabrieletto sbotta sui social: la moglie di Christian Gallella, dopo le numerose critiche ricevute, si lascia andare ad un durissimo sfogo su Instagram.

13 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Tara Gabrieletto

Tara Gabrieletto sbotta sui social. La moglie di Christian Gallella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonostante l’addio al mondo dello spettacolo, continua ad essere molto seguita sui social. Su Instagram. Tara condivide spesso foto della sua vita ricevendo, non solo complimenti ma anche tantissime critiche. Sono molto numerosi, infatti, gli haters che approfittano dei post che Tara pubblica sui social per attaccarla. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spesso replicato alle critiche rispondendo direttamente ai fans. Nelle ultime ore, però, si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo che non è passato inosservato a nessuno. Nelle scorse ore, attaccata dal punto di vista personale, Tara ha risposto per le rime ad una followers che ha messo in dubbio il suo lavoro. “Ho una ditta di autotrasporti a Vicenza da quando avevo 22 anni, ho una linea di borse con il mio nome e sto aprendo un’altra attività a Roma prossimamente”, ha fatto sapere Tara prima di sfogarsi su Instagram Stories.

IL DURO SFOGO DI TARA GABRIELETTO

Stanca di essere giudicata per le proprie scelte, Tara Gabrieletto non si è trattenuta e si è scahliata così contro i suoi hater: “E a tutte le altre poverette di farsi una vita invece di rompere i c****** a me permettendosi di farsi i conti in tasca in casa mia… Pensate alla vostra vita perché fate ridere. Se dei siti web fanno degli articoli cosa volete da me? Io ho cose più importanti alle quali pensare che perdere tempo con 4 scappate di casa che scrivono con fake o tramite una testiera del telefono… Quelle come voi sono solo delle poverette che invece di muovere il sedere per costruirsi un futuro perdono tempo a sparlare su quello delle altre persone aspettando il miracolo… Fate schifo e con questo non ho più intenzione di rispondere a mezze persone come voi. Vi saluto”. Parole durissime quelle di Tara Gabrieletto che non si trattiene ogni volta che viene toccata la sua vita.

