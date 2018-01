Tess Tedeschi, Superbrain/ Video, la bambina riconosce le razze dei cani in modo speciale

Tess Tedeschi si è messa alla prova a soli 10 anni a Superbrain, il programma di Rai 1 condotto da Paola Perego. E la sua conoscenza dei cani ha dell'incredibile...

13 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Paola Perego conduce Superbrain

La piccola Tess Tedeschi è stata l'indiscussa protagonista della prima puntata di Supebrain, il programma condotto da Paola Perego e dedicato alle 'supermenti'. A soli 10 anni, infatti, la bambina ha dato vita ad una prova molto particolare: riconoscere la razza di alcuni cani, solo attraverso il contatto con la loro lingua. Sono stati 20 i cani che sono stati presentati al suo cospetto e che le hanno leccato la mano, nella quale in precedenza era stata spalmata una pasta appetitosa. Con una benda agli occhi, Tess avrebbe dovuto riconoscere cinque di essi, scelti accuratamente dai membri della giuria. La prova è stata superata brillantemente: nessuna esitazione per Tess che ha riconosciuto, specificandone i motivi, i cinque cani, tra cui un levriero Whippet, un bovaro Bernese e un Alaskan malamute. Grandi applausi tra il pubblico presente in studio che con i suoi voti, uniti a quelli della giuria, ha permesso a Tess di classificarsi al secondo posto, dietro al vincitore della puntata Matteo Di Cianni.

Tess Tedeschi riconosce le razze dei cani con il contatto

La prova di Tess Tedeschi è stata la più emozionante della prima puntata di Superbrain. Il motivo? Non solo l'incredibile abilità della piccola a soli 10 anni, ma anche un passato difficile, caratterizzato dalla prematura morte del padre, avvenuta solo quattro anni prima. È stato in tale occasioni che la madre, per tirarla su di morale per la terribile perdita, ha deciso di realizzare il suo più grande desiderio: avere un cane tutto suo. Con Tess si è recata al canile ed è qui che è scoccata la scintilla con Sky, un meticcio che è ora diventato il suo più inseparabile amico. Con un occhio nero e uno marrone, il cagnolino ha persino accresciuto l'interesse della bambina per gli animali, con la lettura di molti libri e l'approfondimento riguardo le caratteristiche di ciascuna razza. Da qui, la scelta di presentarsi a Superbrain con una prova a dir poco particolare (clicca qui per vedere il video dell'intervento di Tess).

© Riproduzione Riservata.