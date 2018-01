Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno divorziato/ La conferma ufficiale: "Inutile riprovare ancora"

Dopo anni e anni la prima "coppia" di Uomini e donne è arrivata al capolinea. Le voci di crisi tra Tina Cipollari e il marito Kikò Nalli trovano conferma nel divorzio. Le parole della vamp

13 gennaio 2018 Hedda Hopper

Tina Cipollari e Kikò Nalli

La conferma ufficiale è arrivata: Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno divorziato. I due si sono detti addio dopo ben due anni di crisi e a rivelarlo è stata la stessa opinionista di Uomini e donne in un'intervista confessione al settimanale DiPiù: "Dopo tanti tira e molla, momenti alti, momenti bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiano lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così, perché non potevamo andare più avanti”. Tocca proprio alla famosa Tina Cipollari confermare la rottura da quel marito che ha amato più della sua stessa vita dicendo addio alla famiglia che lei ha sempre messo al di sopra di tutto, anche della sua possibile carriera televisiva. Per anni, proprio in nome dei suoi figli e di suo marito, Tina ha sempre rifiutato reality show che potevano costringerla a stare lontano da tutto e da tutti almeno fino all'esperienza di Pechino Express.

DUE ANNI DI TENTATIVI PRIMA DELL'ADDIO DEFINITIVO

E' stato proprio in quel momento che i fan, vedendoci lungo, avevano annusato una possibile crisi e un cambiamento nella vita della vamp. A confermare tutto sarebbe arrivato anche il suo cambiamento in studio a Uomini e donne, non tanto con le sue "povere vittime" (vedi Gemma Galgani) ma soprattutto con gli uomini. Dalla sua finta liason con Giorgio Manetti, che lei stessa ha baciato tante volte, all'incontro con il suo ex. Tina Cipollari non era più quella di un tempo e adesso sappiamo bene perché. Il suo racconto parla di due anni di tira e molla e di possibili tentativi di andare avanti contro tutto e tutti: “Alla fine ci siamo rivolti agli avvocati, la nostra è stata una separazione consensuale, frutto cioè di una decisione comune. Ripeto, noi ci abbiamo provato fino a poco tempo fa, sia per il bene dei figli sia per il nostro, e abbiamo preso tempo. Ma se le cose vanno male dopo un anno, e poi per due anni, alla fine non ti ritrovi più, non riesci più a dire: “Riproviamoci””.

IL PRESUNTO TRADIMENTO

Alla base di tutto potrebbero non esserci problemi caratteriali ma il presunto tradimento da parte di Kikò Nalli. Il parrucchiere dei "vip" è finito al centro del gossip proprio poco più di due anni fa. Kikò è stato immortalato con delle altre donne e, addirittura, con Veronica Ciardi, ma le voci di tradimento sono sempre state smentite da entrambi. Lo stesso non è stato con la forte crisi che i due hanno ammesso di aver passato e superato proprio ad inizi del 2015. Allora lo stesso Nalli, sempre al settimanale DiPiù, affermò di essersi allontanato dalla moglie proprio per quelle sue caratteristiche che un tempo lo avevano conquistato: "NON CI CAPIVAMO PIÙ, CI SENTIVAMO LONTANI. IO SONO UNO CHE ESCE LA MATTINA E RIENTRA LA SERA TARDI, E TINA È MOLTO IMPEGNATA CON IL SUO PROGRAMMA. COSÌ TI DIMENTICHI DELLA VITA DI COPPIA. DOPO UN LITIGIO HO RICOMINCIATO A GUARDARE TINA CON GLI OCCHI INNAMORATI DI UNA VOLTA". A quanto pare anche aver superato quello scoglio non ha cambiato le cose, almeno fino a qualche giorno fa, quando i due si sono rivolti ai loro avvocati per ottenere il divorzio. Cosa succederà adesso nelle loro vite?

