Uomini e Donne/ Anticipazioni, Graziella Montanari furiosa: "Stavo per denunciare Manfredo" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Graziella Montanari torna all'attacco e ha nuove accuse per Manfredo: "Stavo per denunciarlo, deve ringraziare mio figlio!"

13 gennaio 2018 Anna Montesano

Graziella Montanari, Uomini e donne

Graziella Montanari ha lasciato lo studio di Uomini e Donne da alcune settimane ormai eppure non si arrestano gli attacchi della dama nei confronti di Manfredo, cavaliere con il quale ha avuto una breve storia al Trono Over. Ricordiamo che fu proprio in seguito ad un brutto gesto nei confronti di quest'ultimo - uno schiaffo dato in diretta ma censurato dalla redazione di Uomini e Donne - che la dama abbandonò il programma, e ad oggi i suoi attacchi ai protagonisti del dating show e in particolare a Manfredo non si arrestano. "Io provo disprezzo per un uomo che è entrato in trasmissione a fare il buffone e accusarmi di grandi falsità tipo che sono andata giù di catena che gli sono saltata addosso per baciarlo - si legge sul profilo facebook di Graziella tra i post più recenti.

GRAZIELLA TORNA ALL'ATTACCO: "MI DICONO CHE SONO MATTA MA..."

L'ex dama ancora racconta la sua versione dei fatti - la trasmissione seguente avevo detto alla redazione che volevo un confronto invece hanno fatto uscire prima lui da solo in modo che ha potuto dire un mondo di falsità e accuse di stalker mi ha offesa e diffamata in Tv, roba da denuncia e deve ringraziare i miei figli se non l'ho fatto!" Le accuse di Graziella continuano, ricordando ai fan che la sostengono i vari appellativi spiacevoli usati da Manfredo a Uomini e Donne e non solo. Così lancia l'ultima invettiva: "Mi dicono che sono matta ma lo sarei ad andare con un essere così che non si può certo definire un uomo, è solo un essere spregevole, massacrare così una donna solo per fare il gradasso fare audience poi va in televisione a cercare la sua principessa massacrando così una donna poi vuole una trentenne fisicata, ma non si vede lui?" sentenzia Graziella, trovando l'appoggio di molti. E Manfredo? Il suo silenzio continua.

