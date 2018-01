Uomini e Donne/ Nicolò Fabbri torna in studio per Sara Affi Fella: reazione di Sabrina Ghio (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Fabbri torna in studio per Sara Affi Fella. Qual è la reazione di Sabrina Ghio a questa novità?

13 gennaio 2018 Anna Montesano

Nicolò Fabbri, Uomini e donne

Grandi sorprese nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Un altro volto già molto noto al pubblico ha fatto il suo ritorno in studio tra i tanti già presenti: stiamo parlando di Nicolò Fabbri, che è stato corteggiatore e poi non scelta di Sabrina Ghio. E mentre l'ex tronista ha smentito di aver trovato lo'amore, Nicolò fa il suo ritorno a Uomini e Donne anche se non per sua volontà. È stata Sara Affi Fella a volerlo in studio, in quanto curiosa di conoscerlo meglio. Facciamo infatti un passo indietro alla partecipazione di Sara a Temptation Island come fidanzata di Nicola Panico. È proprio qui che la oggi tronista ha incontrato per la prima volta Nicolò, che era uno dei tentatori (che nel reality estivo si avvicinò a Camilla Mangiapelo).

NICOLO' TORNA A UOMINI E DONNE: IL SILENZIO DI SABRINA GHIO

Incuriosita anche dal percorso fatto con Sabrina Ghio, Sara ha quindi deciso di convocarlo in studio, come spiega proprio a Nicolò, curioso di scoprire le motivazioni di questa decisione. Una scelta che tuttavia scatena le ire di alcuni corteggiatori e, in primis, quelle di Emanuele Trimarchi. In molti si sono però chiesti quale fosse la reazione di Sabrina Ghio di fronte al ritorno di Nicolò a Uomini e Donne, ma per ora l'ex tronista non si esprime in merito anche se tante sono le domande curiose dei fan sui social. Risponderà nelle prossime ore? Intanto questo nuovo trono continua ad ingarbugliarsi e vedere molti ritorni dal passato: Nicolò deciderà di rimanere per Sara Affi Fella? Per questo non ci resta che attendere la prossima registrazione.

© Riproduzione Riservata.