VALENTINA VERDECCHI/ Al centro delle critiche della Celentano: "Tu non lotti per quello che fai" (Amici)

Nella lunga settimana di prove nella scuola di Amici, Valentina Verdecchi si è dovuta confrontare con Alessandra Celentano, che non le ha risparmiato delle aspre critiche...

13 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Valentina Verdecchi, ballerina di Amici

Quella che sta per concludersi non è stata una settimana semplice per Valentina Verdecchi, che si è dovuta confrontare sin da subito con la coreografia di Veronica Peparini e con le critiche inattese dell'insegnante di danza classica, la temutissima Alessandra Celentano. Nel bel mezzo delle sue già complicate lezioni di danza hip hop, infatti, la ballerina ha ricevuto la visita della storica istruttrice della scuola di amici, giunta in sara prove con il proposito di seguire la lezione e valutare il suo stato di preparazione. Dopo aver scrutato al meglio ogni suo movimento, la Celentano ha quindi condiviso il suo disappunto, tradito, in un primo tempo, da un eloquente sguardo captato dalle telecamere: "Devi imparare a guardare con occhio clinico, cioè non solo il passo, ma anche il dettaglio". Secondo l'insegnante, infatti, l'allieva non ha ancora trovato il ritmo giusto e, purtroppo, neanche le lezioni successive sono riuscite a farle cambiare idea.

LE LEZIONI DI DANZA CLASSICA

Valentina Verdecchi ha passato l'ultima settimana di prove sotto la lente di ingrandimento della severissima Alessandra Celentano. La professoressa di danza classica, infatti, dopo averle rimproverato di non essere attenta ai dettagli dei suoi movimenti, nelle lezioni successive ha captato una sorta di insofferenza da parte dell'alunna, stanca di ricevere continue critiche e ammonimenti. La ballerina, infatti, non ha nascosto la sua ostilità nei confronti delle lezioni di danza classica, mostrando un atteggiamento insofferente e una scarsa voglia di partecipare. Completamente rapita da questo stato d'animo, Valentina ha ricevuto l'appunto della sua insegnante "Ho l’impressione che tu molli, lasci, non sai le sequenze, non lotti per quello che fai", appunto che successivamente si è trasformato in un consiglio da estendere a tutta la classe di ballerini: "Dovete essere combattivi". Il suggerimento, però, non ha sortito l'effetto sperato e l'allieva, ormai sul piede di guerra, si è sfogata con i suoi compagni di avventura.

