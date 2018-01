Verissimo/ Ospiti 13 gennaio: Stefano De Martino, Francesco Monte e Nadia Toffa

Verissimo, anticipazioni e ospiti 13 gennaio: in studio Stefano De Martino, Francesco Monte, Riki, Loretta Goggi e Giorgio Tirabassi. Ci sarà anche un'intervista esclusiva a Nadia Toffa.

13 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Verissimo - Nadia Toffa

Nuovo e imperdibile appuntamento con lo show del sabato pomeriggio di canale 5. Oggi, sabato 13 gennaio, alle 16, Silvia Toffanin conduce una nuova puntata di Verissimo. Sarà un pomeriggio ricco di ospiti che si racconteranno ai microfoni della padrona di casa svelando segreti, emozioni e retroscena delle proprie vite. A Verissimo, Nadia Toffa, l’inviata delle Iene, si racconterà in un’intervista esclusiva dopo il malore che l’ha colpita lo scorso dicembre e che ha fatto temere per la sua vita. Lunedì 22 gennaio, in prima serata su canale 5, tornerà l’Isola dei famosi con una nuova edizione. Silvia Toffanin incontrerà il nuovo inviato del reality, Stefano De Martino che, lunedì 15 gennaio salirà su un aereo che lo porterà in Honduras. Sarà poi la volta di Francesco Monte, uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 che svelerà i motivi che l’hanno spinto ad accettare di partecipare ad un reality che ha visto, nelle precedenti edizioni, tra i protagonisti, anche la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Per la prima volta, poi, Silvia Toffanin incontrerà anche Loretta Goggi e, per la gioia del pubblico più giovane arriverà Riki. L’ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, dopo aver scalato le classifiche, racconterà com’è cambiata la sua vita in poco meno di un anno. Infine, ci sarà Giorgio Tirabassi, protagonista di 'Libero Grassi', primo film tv del ciclo Liberi Sognatori, in onda domenica 14 gennaio su Canale 5.

STEFANO DE MARTINO, FRANCESCO MONTE E NADIA TOFFA I PIU’ ATTESI DI VERISSIMO

Tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, sicuramente i più attesi sono Stefano De Martino, Francesco Monte e Nadia Toffa. I primi due, rispettivamente ex marito di Belen Rodriguez ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, si ritroveranno in Honduras da ex cognati anche se con due ruoli diversi. Stefano, infatti, sarà l’inviato mentre Monte uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018. La presenza degli ex delle Rodriguez, però, ha già scatenato l’entusiasmo dei fans e Silvia Toffanin cercherà di scoprire qualcosa in più della loro vita privata. Francesco Monte avrà ritrovato l’amore dopo la fine della storia con la modella argentina? Il ballerino napoletano, sempre al centro del gossip, svelerà la verità sul suo rapporto con Gilda Ambrosio che, stando a quanto raccontato in una delle ultime puntate di Mattino Cinque, sarebbe solo un’amica? Infine, il pubblico non vede l’ora di vedere nuovamente Nadia Toffa che, dopo l’intervista rilasciata a Le Iene, racconterà come sta oggi.

© Riproduzione Riservata.