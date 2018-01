Vittorio Ardovino/ Amici 17: è lui il nuovo Stefano De Martino? Rischia eliminazione...

Vittorio Ardovino è il nuovo Stefano De Martino, Garrison ne è sicuro e in questa settimana a lezione ha voluto incontrare il ballerino per dirgli quello che pensa

13 gennaio 2018 Hedda Hopper

Vittorio Ardovino, Amici 17

Uno dei favoriti al serale di Amici 17 è sicuramente il giovane Vittorio Ardovino. Il ballerino continua a studiare sempre e comunque e anche se Alessandra Celentano non è molto convinta di lui, soprattutto per via del fatto che ha studiato danza classica ma non sembra in grado di districarsi tra posizioni e piedi ben stesi. Chi la pensa sicuramente in modo diverso su di lui sono Veronica Peparini e Garrison. Proprio il famoso coreografo in settimana ha voluto incontrare il ballerino per dirgli quello che già tutti avevamo pensato sin dagli inizi ovvero che Vittorio ricorda molto il giovane Stefano De Martino. Anche all'epoca il ballerino napoletano aveva conquistato sin da subito Garrison ma non molto gli altri professori che alla fine si sono dovuti ricredere. La storia di Stefano e le sue difficoltà avevano subito fatto commuovere il coreografo che riuscì a farlo venire fuori. Il resto è noto a tutti per il napoletano, succederà lo stesso con Vittorio?

I COMPLIMENTI DI GARRISON E DI ELENA D'AMARIO

Proprio nei giorni scorsi, Garrison ha incontrato il ballerino per una lezione insieme ad Elena D'Amario e alla fine della sua esibizione ha voluto complimentarsi con lui: "Quando balli capisco la tua danza, quando balli sei molto generoso con la donna e in generale hai una presenza molto forte. Secondo me puoi fare questo lavoro. [...] Mi ricordi molto il giovane Stefano De Martino". Vittorio lo ringrazia per il bellissimo complimento ma Garrison continua dicendogli che è difficile sparire quando accanto c'è una ballerina molto comunicativa come Elena D'Amario ma lui riesce a farlo e questo solo perché capisce che deve dare il meglio accanto a lei. Elena D'Amario chiude con un laconico "Di lui mi fido" e questo vale tanto per lui. Garrison lo ha spinto a fare sempre meglio per arrivare al serale e poi cercare di vincere. Ci riuscirà davvero? Clicca qui per vedere il video del momento.

VITTORIO A RISCHIO ELIMINAZIONE?

Nonostante i complimenti di Garrison e di Elena D'Amario, però, il percorso di Vittorio ad Amici è a forte rischio. Nella puntata del daytime andata in onda su Real Time venerdì 12 gennaio 2018, infatti, il ballerino, insieme agli altri due ballerini, Filippo e Nicolas, ha avuto un confronto duro con l'insegnante Alessandra Celentano. Vittorio, infatti, si sarebbe reso protagonista di violazioni continue del regolamento. I dettagli verranno svelati durante la puntata speciale del sabato che andrà in onda il 13 gennaio 2018 su Canale 5. Alessandra Celentano ha annunciato "provvedimenti disciplinari importanti", di conseguenza, non è esclusa nemmeno una clamorosa eliminazione della scuola. Vittorio, durante il confronto con la Celentano che è avvenuto davanti a tutti gli altri allievi, ha preso la parola per primo, chiedendo subito scusa per ciò è successo. L'insegnante, però, non ha accettato le scuse, rimandando tutto allo speciale del sabato durante il quale il pubblico verrà a conoscenza dei provvedimenti. (Aggiornamento di Fabio Morasca)

