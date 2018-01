Vittorio Brumotti/ Giorgia Palmas nel passato: “Ora che sono single sacrifico tutto per combattere il crimine”

13 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Vittorio Brumotti (Foto: da Instagram)

Vittorio Brumotti parla per la prima volta della sua nuova vita da single. Lo ha fatto attraverso il suo account Instagram, spiegando quali sono diventate le sue priorità dopo la rottura con Giorgia Palmas. «Dedizione per il lavoro come fanno tutti i corpi speciali dei carabinieri polizia finanza, sacrificando la famiglia per studiare osservare e colpire la malavita», ha scritto il biker, che ha voltato pagina. Negli ultimi tempi sta conducendo per Striscia la Notizia una inchiesta sullo spaccio di droga, correndo peraltro molti rischi, come testimoniano le numerose aggressioni di cui è stato vittima. «Sostengo orari disumani per intercettare ascoltare e seguire il cancro della società ma poi con i tempi dovuti colpiscono e mettono in ginocchio!», ha aggiunto Vittorio Brumotti nel suo post. Nessuna retromarcia: «La mia nuova vita da single è questa», ha chiarito l'inviato del tg satirico di Canale 5.

VITTORIO BRUMOTTI DOPO LA ROTTURA CON GIORGIA PALMAS

La rottura tra Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas è stata annunciata il novembre scorso dal settimanale Oggi con un'esclusiva. La notizia arrivò dopo mesi di rumors sulla crisi tra l'ex velina e il biker. Dopo sei anni di amore la conferma della rottura. La loro storia d'amore è giunta al capolinea dopo sei anni insieme: si erano conosciuti nel 2001 in Sardegna, durante le riprese di Paperissima Sprint. Sembravano una coppia affamatissima, avrebbero dovuto sposarsi e infatti pensavano alla costruzione di una famiglia, poi la fine della loro relazione. E ora Vittorio Brumotti ha voltato pagina concentrandosi sul lavoro. Ora infatti si occupa di un tema delicato e scomodo come quello dello spaccio della droga. Lo fa per Striscia la Notizia e correndo molti rischi, quelli che corrono solitamente le forze dell'ordine, a cui non a caso ha dedicato un messaggio di ringraziamento nelle ultime ore.

