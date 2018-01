WORLD INVASION/ Su Tv8 il film con Aaron Eckhart (oggi, 13 gennaio 2018)

World Invasion, il film in onda su Tv8 oggi, sabtao 13 gennaio 2018. Nel cast: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez e Ramon Rodriguez, alla regia Jonathan Libesman. Il dettaglio.

13 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film di fantascienza in prima serata su Tv8

NEL CAST AARON ECKHART

Il film World Invasion va in onda su Tv8 oggi, sabato 13 gennaio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola tra azione e fantascienza il cui titolo nella versione originale è Battle: Los Angeles. La pellicola è stata prodotta nel 2011 negli Stati Uniti dalla casa cinematografica Columbia Pictures in collaborazione con la Original Film e la regia è stata curata da Jonathan Libesman, le musiche della colonna sonora sono state composte da Bryan Tyler, i costumi di scena utilizzati durante le riprese sono stati disegnati da Sanja Milkovic Hays ed il montaggio è stato eseguito da Christian Wagner. Nel cast di World Invason, figurano gli attori Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon Rodriguez, Ne-Yo e Bridget Moynahan. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

WORLD INVASION, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nell’anno 2011. Strani fenomeni accadono negli oceani in prossimità di importanti città del Mondo come Los Angeles, New York, Tokyo, Pyong Yang e tante altre. Quelli che sembravano essere dei meteoriti che hanno colpito il nostro Pianeta, fortunatamente nell’oceano, in realtà si rivelano essere delle astronave aliene. Non appena la notizia viene ufficializzate dalle autorità, il Governo degli Stati Uniti inizia a prendere le dovute contromisure temendo che si possa trattare di una offensiva ostile o peggio ancora un tentativo di conquista del pianeta. Numerosi segnali lasciano intendere che siano proprio queste le intenzioni di un popolo alieno che ha posto quale proprio base terrestre i fondali oceanici. A questo punto, preparandosi alla terribile guerra che molti punti interrogativi pone sul futuro del genere umano, il Presidente degli Stati Uniti ordina che venga effettuata una celere evacuazione nella città poste in prossimità della basi ed in particolare a Los Angeles vengono mandati delle forze speciali con il compito di salvare tutti i civili presenti. Nella principale città dello stato della California, fa il proprio arrivo l’esperto sergente Michael Nantz che si imbatte nel sergente della Guardia Nazionale Elena Santos. Nantz sarebbe dovuto andare in pensione nelle prossime settimane ma i propri superiori gli hanno chiesto di occuparsi di questa delicata missione di salvataggio nella quale dovrà mettere tutta la propria esperienza e capacità di comando. La situazione si dimostra immediatamente disperata con le forze aliene che presentano velivoli dotati di tecnologia superiore. Tuttavia, sarà proprio il plotone di uomini guidato da Nantz a fare una importante scoperta che farà pendere le sorti dello scontro dalla parte dell’uomo ed ossia ci si rende conto di come all’altezza del tronco gli alieni nascondono il proprio punto debole e che le loro navicelle sono in realtà dei droni teleguidati a distanza.

© Riproduzione Riservata.