'O mare mio, Antonino Cannavacciuolo/ Anticipazioni: la sfida dello chef riparte da Muggia (Seconda puntata)

Per il secondo appuntamento di 'O mare mio, Antonino Cannavacciuolo si recherà a Muggia per cucinare il brodetto muggesano. Appuntamento alle 21.25 su Canale Nove.

14 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Antonino Cannavacciuolo

Per Antonino Cannavacciuolo l'avventura alla scoperta dei borghi più interessanti del nostro paese riparte da Muggia, che questa sera farà da sfondo alla seconda puntata della stagione di "'O mare mio". Lo chef stellato, infatti, si recherà in Friuli Venezia Giulia, dove si lascerà coinvolgere in una battuta di pesca con i pescatori locali alla ricerca di gallinelle. Successivamente, il giudice di Masterchef avrà la possibilità di valutare le preparazioni culinarie di tre aspiranti cuochi della zona, che si sfideranno, in particolare, sulla preparazione di un piatto legato alla loro tradizione. Il vincitore avrà quindi la possibilità di affiancare il celebre cuoco stellato, che rielaborerà la ricetta vincitrice del contest secondo i più moderni canoni della cucina internazionale. Come sempre non mancheranno gusto, tradizione e ironia, per un appuntamento alla scoperta del nostro paese che si preannuncia imperdibile.

IL CARNEVALE DI MUGGIA

Antonino Cannavacciuolo, questa sera in onda su Canale Nove per il secondo appuntamento di "'O mare mio", approderà a Muggia con lo scopo di ricercare e cucinare le prestigiose gallinelle; l'amato chef stellato, però, raggiungerà la celebre cittadina proprio nel bel mezzo della celebrazione del carnevale. Questa festa, infatti, è per il paese molto importante e i locali, legati alla tradizione, si sfideranno in una gara di carri, maschere e costumi tradizionali. Sarà questo il clima con il quale gli abitanti di Muggia accoglieranno l'amato giudice di Masterchef, che con il suo arrivo in paese proporrà una sfida sul brodetto muggesano, il "piatto tradizionale protagonista" di questa puntata. Non solo cucina, nel viaggio di Antonino Cannavacciuolo, ma anche tradizioni, arte e cultura, alla scoperta di uno dei luoghi più interessanti e caratteristici della nostra penisola. Vi ricordiamo che la seconda puntata di "'O mare mio" andrà in onda questa sera, alle 21.25, su Canale Nove.

© Riproduzione Riservata.