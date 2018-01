20 ANNI DI MENO/ Su Rai Movie il film con Virginie Efira e Pierre Niney (oggi, 14 gennaio 2018)

20 anni di meno, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 14 gennaio 2018. Nel cast: Virginie Efira e Pierre Niney, alla regia David Moreau. La trama del film nel dettaglio.

14 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST VERGINIE EFIRA

20 anni di meno, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 14 gennaio 2018 alle ore 22.50. Una pellicola di genere commedia di produzione francese che è stata prodotta da un cartello di case transalpine (Echo Films, EuropaCorp, TF1 Films) nel 2013. La pellicola che gode della regia di David Moreau è stata distribuita in Italia dalla Good Film e vede come cast di protagonisti principali Virginie Efira e Pierre Niney, attori che rispettivamente interpretano i ruoli di Alice e Balthazar. Il film, ascrivibile al genere delle commedie ironiche, è stato già visionato parecchie volte sui palinsesti italiani, ottenendo sempre un discreto successo in termine di audience. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

20 ANNI DI MENO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La pellicola si impernia sulla vita di Alice Lantins una 38enne casa e lavoro. Alice ha dedicato le sue ore al giornale dove era entrata da giovanissima, sognando il ruolo di direttrice. La testata che è nota al grande pubblico con il nome di "Rebelle", dorrebbe essere affidata però ad una sua collega molto più giovane, con molto meno esperienza ma con un’immagine molto più vicina ai canoni aziendali. Tutto infatti ruota sul fatto che Alice è vista troppo morigerata per lo stile di vita che il giornale deve veicolare alle sue lettrici, l’editore infatti, vede di cattivo occhio alla guida del suo periodico una ragazza definita da molte colleghe noiosa, e per questo punta sulla vivacità della collega di Alice. La donna non vuole però arrendersi e durante un viaggio aziendale in Brasile escogita un ardito piano. Conosciuto un giovane, Balthazar, e saputa l’attrazione che nonostante la differenza di età, lui appunto venti anni di meno, prova per lei, fa finta di assecondarlo per cercare di cambiare la sua immagine di fronte la dirigenza. Al ragazzo non sembra vero che il suo amore sia corrisposto dalla donna, si rende conto però che lei lo sta facendo solamente per cercare di ottenere la promozione a cui ambiva, cosa che lo porta ad allontanarsi in maniera drastica. Alice nel frattempo aveva iniziato a provare realmente qualcosa per il giovane, e allora non gli rimarrà che riconquistarlo dando fondo a tutta la sua capacità persuasiva.

