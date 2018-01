ALLEGRA COLE/ La mamma con la 10esima di seno: 75mila dollari in chirurgia estetica (Domenica Live)

Allegra Cole, dall'America la donna e mamma dal seno extra large: da insegnante di pianoforte a modella sexy, ha speso 75 mila dollari per realizzare il suo sogno.

14 gennaio 2018 Emanuela Longo

Allegra Cole (Instagram)

Dopo Rodrigo Alves, il "Ken umano" e Pixee Fox, la sua corrispettiva al femminile, Barbara d'Urso, nella prima puntata del nuovo anno di Domenica Live ci farà fare la conoscenza di un altro personaggio bizzarro: Allegra Cole. Cosa ha in comune questa donna con i due nomi precedenti? Ovviamente la passione-ossessione per la chirurgia estetica e per l'esagerazione, almeno alla luce del suo cambiamento fisico che non passa certamente inosservato. Allegra, definita dalla conduttrice una donna "elegantissima", lo scorso venerdì ha preso un aereo da Los Angeles per venire ospite direttamente qui in Italia di Domenica Live e raccontarsi ai telespettatori di Canale 5. Ma cos'è che la caratterizza? A dispetto di molte altre donne, Allegra Cole ha deciso di puntare tutto sul suo seno, al punto tale da spendere decine di migliaia di dollari fino ad arrivare ad avere la decima di taglia. Dopo essere cresciuta in una severa comunità mormone, Allegra, oggi 47enne, ha deciso di ingrandirsi il seno trasformandosi radicalmente al punto tale da non riuscire, oggi, ad allacciarsi le scarpe. A quanto pare però il suo desiderio di assumere in modo estremo il look di Jessica Rabbit prosegue e la donna, come riporta il DailyMail online, non esclude la possibilità di potersi sottoporre ancora ad altri interventi chirurgici. "Mi piace molto la taglia che ho al momento, ma in futuro potrei decidere di ingrandirle ancora", ha ammesso.

ALLEGRA COLE, LA SUA TRASFORMAZIONE FISICA

Da talentuosa insegnante di pianoforte a modella: un salto importante per Allegra Cole mamma 47enne di ben otto figli e diventata celebre online soprattutto per quella sua evidente e drastica trasformazione fisica. La donna ha iniziato a 30 anni posando come modella. La nuova strada le sarebbe piaciuta così tanto da aver deciso di abbandonare la sua precedente professione dedicandosi a tempo pieno alla moda. Il suo seno, tuttavia, le provocava qualche disagio in quanto dopo l'allattamento non era più quello di una volta e così ha deciso di affidarsi totalmente alla chirurgia estetica aumentando drasticamente le dimensioni. Un desiderio condiviso a quanto pare anche dal marito che avrebbe apprezzato non poco le nuove forme della donna. "Dopo la prima operazione sentivo come se non fosse abbastanza. Quando vedo un seno che mi piace, ed è chiaramente più grande del mio, lo voglio", ha dichiarato Allegra, che ha ammesso di aver speso circa 75 mila dollari in interventi chirurgici per raggiungere l'attuale risultato (ma che non si limiterebbe solo al seno ma anche ad altri ritocchi che comprendono pancia, sedere, labbra e iniezioni varie di botulino). Pur essendo ancora molto legata alla sua educazione da mormone, la Cole ha ammesso: "Sono molto tradizionalista, c’è solo questo aspetto della mia vita che è estremo e credo ci siano molte donne che si sentono così". Cosa racconterà a Barbara d'Urso?

