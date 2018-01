ANTONELLA CLERICI, E' MORTO IL SUO CANE OLIVER/ Foto, la conduttrice fa commuovere il web con una lettera

Antonella Clerici, è morto il suo cane Oliver: la nota conduttrice perde quello che considerava il suo primo figlio. La commovente lettera che gli ha scritto fa piangere il web.

14 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Antonella Clerici, è morto il suo cane Oliver

Antonella Clerici ha vissuto una storia d'amore con il suo simpatico amico a quattro zampe Oliver che purtroppo non c'è più. La conduttrice aveva raccontato, come riportato dall'edizione online del Corriere della Sera, la loro vita: "Siamo cresciuti insieme. Non avevo figli quando ho preso Olivier ed è quindi diventato il mio primogenito. La seconda è stata Maelle, la bambina che ho tanto desiderato. Lei ha preso davvero la cosa sul serio, tanto che spiega a tutti di non essere figlia unica ma di avere un fratello peloso. Cosa che io non smentisco anzi confermo sempre la sua versione perché vederli così uniti mi rende felice". Sicuramente quindi la scomparsa di Olivier è stata un grande dolore anche per la bambina che considerava il cane come un fratellino. Da un po' di tempo in famiglia c'è anche Argo un cane che Antonella Clerici ha regalato al suo compagno Vittorio Garrone.

LA LETTERA COMMUOVE IL WEB

Antonella Clerici perde il suo canale Oliver che è morto lasciando un vuoto incolmabile. Su Instagram ha deciso di pubblicare una foto che vede questo splendido cane sulla spiaggia guardando il mare. Nel commento scrive: "Ciao Oliver grazie di tutto. Sei stato uno straordinario compagno di vita. Con te ho condiviso tutto e hai avuto una vita meravigliosa. Per me sei stato il mio primo figlio. Oggi ti ho accompagnato nel Paradiso di cani dove potrai correre e nuotare come amavi tanto fare. Ti porterò sempre nel mio cuore, non dimenticherò mai. Ti voglio ricordare così mentre guardi il mare che amavi tanto e ti lascio andare come estremo atto d'amore", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Sicuramente sono in molti quelli che leggendo la lettera si sono commossi trovandosi a immedesimare per la scomparsa del loro cane o per paura che questo un giorno accada. Lo possiamo capire anche nei commenti.

© Riproduzione Riservata.