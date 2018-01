Al Bano e Romina Power/ “È la madre dei miei figli, ha un posto d’onore!”, lei torna a vivere in Italia?

Al Bano e Romina, il cantante puglise torna a parlare della ex moglie e del posto d'onore che occupa nella sua vita e nella sua casa in Salento, ecco le dichiarazioni di stima e affetto.

Al Bano è stato tra gli ospiti di Sabato Italiano, il programma pomeridiano della rete ammiraglia di Casa Rai che cerca di contrastare il successo di Verissimo. Eleonora Daniele prova in qualche modo a coinvolgere il pubblico da casa ma, il suo distacco non ha mai la meglio contro la più calorosa Silvia Toffanin che su Canale 5, si commuove sempre durante le sue interviste. Nonostante le differenze tra le due presentatrici TV, se da un lato era presente in studio Nadia Toffa con la sua prima intervista ufficiale dopo il malore, da un’altra parte c’era Al Bano Carrisi, che ha avuto modo di parlare ancora una volta dell’ex moglie Romina Power. Tra di loro, una nuova collaborazione lavorativa mentre i fan sperano sempre possa rinascere anche l’amore. In collegamento da Berlino dove sarà in concerto proprio con la sua ex moglie, il cantante ha spiegato: "Romina è sempre la madre dei miei figli, quindi ha un posto d'onore in casa". Poi ha aggiunto: "Finché vivi in pace vivi meglio, perché la guerra, anche se c'è qualcuno che la vince, comunque l'ha persa per il fatto di averla accettata. E soprattutto delle due parti contendenti c'è sempre un sapore amaro... Quindi, sottolineo, evviva la pace! Magari con un contorno di felicità, perché no".

Al Bano ha poi avuto modo di raccontare la sua ultima esperienza con il Festival di Sanremo, affermando: "Mi hanno maltrattato ma pazienza, non ci ho pensato più di tanto. A differenza di Romina io Sanremo l'ho vissuto sin dagli anni 50, è come nel campionato di calcio, è giusto che ci sia questa competizione, questi contrasti... Ma l'importante è che siano positivi e che servano sempre a creare della buona musica, e Sanremo è stata e resterà sempre la culla della musica leggera italiana. I più grandi successi mondiali sono nati lì, a Sanremo, e continueranno a nascere lì a Sanremo, quindi teniamocelo stretto con molta attenzione". Proprio Romina Power, domenica scorsa ospite di Cristina Parodi, aveva dedicato parole di affetto e stima nei confronti del suo ex marito: “Non è finito l’amore. Non finirà mai secondo me con Al Bano”. Poi ha aggiunto scherzando: “Ora mi sono data la zappa sui piedi perché nessun pretendente si farà più avanti”. L’artista di seguito, parlando della possibilità di tornare a vivere in Italia aveva affermato: “Negli Stati Uniti non mi sento più così tranquilla come prima. La mia casa a Roma è diventata un centro buddista, un centro dove si può imparare a meditare o studiare gli insegnamenti di Buddha”.

