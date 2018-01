Amici 17 Ed.2018/ Carmen vs Emma, chiarimento in arrivo? Dopo le lacrime la Ferreri perde punti!

Amici 17, Carmen Ferreri in lacrime in studio dopo la ramanzina di Rudy Zerbi, in difesa di Emma. Nella nuova puntata arriva il chiarimento tra le due ragazze?

14 gennaio 2018 Anna Montesano

Emma e Carmen, Amici 17

Una puntata ricca di colpi di scena quella di Amici di Maria De Filippi andata in onda ieri. Il nuovo speciale ha visto molte novità ma non tutte positive: un provvedimento disciplinare - che ha causato una punizione a tutta la classe e l'espulsione di quattro elementi che, per riconquistare il posto nella scuola, dovranno sostenere un esame molto complicato - l'eliminazione di Emanuele Avino, l'ingresso di un nuovo ballerino e molte ramanzine per i ragazzi. Tante anche le lacrime e gli scontri, soprattutto per Emma e Carmen Ferreri. Tra le due sembra non tirare buon sangue e la vicenda viene palesata in diretta, quando Rudy Zerbi decide di richiamare Carmen, così come altre ragazze della scuola, per gli attacchi immotivati verso la nuova compagna di classe. “Tu Carmen, in particolare hai detto che non doveva fare un disco, addirittura hai sostenuto che non comunica niente quando canta. Voi tutte siete alla fine riuscite a farla piangere, e poi cosa fate? Fate le amiche. Abbiate il coraggio di esporvi” sbotta Zerbi.

CARMEN FERRERI PERDE CONSENSI DAL PUBBLICO

Un comportamento, quello di Carmen, che ha sollevato molte critiche da parte del pubblico di Amici. Purtroppo la cantante - che in studio è scoppiata in lacrime di fronte alle accuse di Zerbi - ha perso molti punti per questa spiacevole vicenda e questo potrebbe causarle un calo nella classifica di gradimento. Una prova arriva infatti dai tantissimi commenti negativi che è possibile leggere sul web in queste ore: "Dopo il filmato delle cattiverie su Emma ancora di più penso che Carmen sia invidiosa a alti livelli e cattiva ovvio Emma è molto più fi*a e brava di lei e le altre anche dietro sempre a parlare è l'invidia ovvio" e ancora si legge "Carmen è bravissima però se la tira troppo insieme a Nicole si credono geni, stessero con i piedi per terra perchè ancora ne devono mangiare di pane e formaggio". È però molto probabile che nel corso del prossimo daytime tra Emma e Carmen arrivi l'atteso chiarimento e qualche scusa.

© Riproduzione Riservata.