Amici 17 spazzini dei rifiuti di Roma/ Maria De Filippi, Virginia Raggi dice sì: ecco come puliranno le strade

Maria De Filippi, il piano per ripulire Roma dai rifiuti coinvolgerà anche i ragazzi della scuola di Amici 17, ecco in che modo; la sindaca Virginia Raggi sostiene la conduttrice.

14 gennaio 2018 Valentina Gambino

Amici 17, Virginia Raggi sostiene la De Filippi

Ieri pomeriggio è andato in onda il primo daytime del 2018 di Amici 17. Maria De Filippi, ha dovuto aprire le danze con un provvedimento disciplinare niente male. Ed infatti, i ragazzi della scuola più talentuosa d’Italia, si sarebbero fatti prendere la mano organizzando un party decisamente incandescente durante il compleanno di Biondo, uno degli allievi più amati dal talent show. La conduttrice, ha preso in considerazione una ipotesi molto funzionale che sicuramente fare molto bene alla città di Roma. Ed infatti, la conduttrice ha proposto ai ragazzi di pulire le strade della Capitale. Virginia Raggi, ha accolto di buon grado la proposta della conduttrice: “Questa città, dopo anni di incuria e abbandono, ha bisogno anche di ragazzi volenterosi che diano il buon esempio”, ha affermato e su internet, nonostante la lodevole azione, sono partiti i meme di sfottò. “Maria manda i ragazzi a pulire le strade e risolve il problema dei rifiuti a Roma. Queen”, si legge in rete.

“Adesso vorrei parlarvi di una cosa”, ha esordito Maria De Filippi durante il pomeridiano di Amici 17. La conduttrice ha poi argomentato quale punizione esemplare affidare all’intera classe, rea di avere organizzato dei party nel residence della scuola. “Noi abbiamo pensato che voi di notte possiate aiutare tutti i netturbini romani a pulire le strade di Roma”, spiega la presentatrice interrotta dai applausi scroscianti del pubblico in studio. “Dovremo chiedere al Comune l’autorizzazione e, se sarà d’accordo, lavorerete con un’associazione che si occupa di queste cose. Così di notte impiegate il vostro tempo in altre cose”, continua Maria. Il provvedimento disciplinare è stato accolto di buon grado dagli allievi della scuola così come dal sindaco di Roma Virginia Raggi, che approvando il progetto ha fatto sapere: “Maria De Filippi ha avuto una buona idea! Aspettiamo volentieri i ragazzi di Amici: questa città, dopo anni di incuria e abbandono, ha bisogno anche di ragazzi volenterosi che diano il buon esempio”. Intanto in rete, l’ironia dilaga: “Dura più il discorso di Maria che quello di Mattarella di fine anno. Il vero capo dello Stato è in onda su Canale 5”, “Per le elezioni del 4 marzo io voto Maria De Filippi”.

