Andrea Cardella/ Marina Ripa di Meana, le rivelazioni inedite del figlio adottivo (Domenica Live)

14 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Andrea Cardella ospite oggi di Domenica Live

Andrea Cardella, il figlio adottivo di Marina e Carlo Ripa di Meana, sarà ospite di Domenica Live nella puntata di oggi, 14 gennaio 2018. Storico segretario e collaboratore della coppia, è stato poi adottato dalla coppia. Sempre al fianco della stilista e scrittrice, Andrea Cardella ha vissuto insieme anche la lunga battaglia con il cancro e gli ultimi istanti di vita della donna. «Mi ha chiamato, ha voluto che stessi accanto a lei sul letto, lì, prima che si addormentasse». Sono ancora giorni di grande dolore per la famiglia, che deve fare i conti con il vuoto lasciato dalla donna. Lei che ha vissuto tutta la vita sotto le luci della ribalta, per la morte ha scelto il silenzio. Nessuna cerimonia, niente clamore. Una volontà che la sua famiglia ha rispettato in toto. Ora però Andrea Cardella vuole ricordare la donna per la quale ha lavorato tanti anni e che è diventata una parte importante della sua vita al punto tale da essere diventata una figura materna. E raccontare al pubblico aspetti inediti della sua vita controcorrente.

ANDREA CARDELLA, IL FIGLIO DI MARINA RIPA DI MEANA A DOMENICA LIVE

Di Andrea Cardella nei giorni scorsi ha parlato Giampiero Mughini, che ha avuto un'amicizia ultratrentennale con Marina Ripa di Meana. In un'intervista a La Repubblica ha parlato del rapporto tra la stilista e la figlia Lucrezia Lante Della Rovere dopo la decisione della prima di adottare col marito Carlo Ripa di Meana il loro assistente e segretario. Per lei è stato uno schiaffo? La decisione ha influito negativamente sugli equilibri familiari? «No assolutamente, nessuno schiaffo perché non si toglieva nulla a Lucrezia mente si riconosceva ad Andrea quello che è stato il suo ruolo: il collante di una coppia - miei amici carissimi - in cui è difficile dire chi dei due fosse il più squinternato», ha raccontato Giampiero Mughini. Oggi a Domenica Live sarà Andrea Cardella a parlare in prima persona del rapporto con i suoi genitori adottivi. Nei giorni scorsi invece è stato ospite di Sabato Italiano.

