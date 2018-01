Angelo Sanzio/ Il Ken italiano, la madre: “Eri più bello prima”, Barbara d’Urso pazza di lei (Domenica Live)

Angelo Sanzio, il Ken italiano a Domenica Live: la sua trasformazione fisica a soli 28 anni e la rincorsa alla bellezza a tutti i costi. Quali operazioni ha già compiuto.

14 gennaio 2018 Emanuela Longo

Angelo Sanzio (Instagram)

Dopo il Ken umano brasiliano, Rodrigo Alves, c'è anche spazio per quello italiano. Lui si chiama Angelo Sanzio e ad oggi si è già sottoposto a vari interventi di chirurgia estetica con i quali intende migliorare il suo aspetto. Il giovane oggi è ospite di Domenica Live dopo esserlo stato in passato anche di Nemo, il programma di RaiDue. Di lui ne hanno già parlato in tanti, a partire da alcuni Tg e proprio questo pomeriggio racconterà a Barbara d'Urso la sua esperienza personale ed i suoi desideri per il futuro. Angelo si è detto disposto a tutto pur di raggiungere il suo scopo ed a quanto pare non è disposto a farsi fermare dalle critiche. Nel corso della puntata di Nemo che lo ha visto protagonista, il ragazzo di Civitavecchia, come spiega Civonline.it, ha spiegato: "Da 21 anni a 28 ho fatto uso di medicina estetica e chirurgia plastica per modellare i canoni del mio viso". Sanzio ne ha parlato con estrema naturalezza in quanto dice di non avere nulla da nascondere rispetto alla trasformazione messo in atto su se stesso: “vorrei rifare anche i glutei”, ha dichiarato nello studio di Domenica Live. Grande amico di Antonella Moselli, il ragazzo oggi 28enne ha ammesso di essersi già sottoposto ad interventi agli zigomi, al naso, un trapianto ai capelli ed il mento proiettato in avanti.

ANGELO SANZIO, LE SUE TRASFORMAZIONI FISICHE

La definizione di “Ken italiano” lo ha un po’ destabilizzato al punto da averlo definito come “un fulmine a ciel sereno”, come ammesso oggi dallo stesso a Domenica Live. La vita di Angelo Sanzio è una vera e propria catena di montaggio. Lo dimostra un servizio realizzato da Domenica Live nel corso del quale le telecamere del programma lo hanno seguito nella sua “giornata tipo”, incontrando anche mamma Mary della quale Barbara ha ammesso di essersi innamorata: “Eri molto più bello di adesso”, ha commentato. I trattamenti estetici ai quali si sottopone Angelo hanno inizio sin dal mattino e proseguono poi per l’intera giornata rendendo il tutto molto impegnativo. Quali altri cambiamenti ha in serbo il giovane? “Prossimo step i glutei e speriamo che servano anche in estate per andare al mare così stiamo sempre a galla!”, ha ironizzato, spiegando come dopo aver smesso di fare danza questa parte del suo corpo avrebbe subito non poche conseguenze. Sul piano della famiglia e del sostegno avuto in questa sua scelta, il 28enne ha ammesso: “non mi ha mai fatto mancare nulla ma per una persona esteta e sensibile come me i dolori del cuore non sono mancati”.

