Annalisa Minetti/ Incinta di Elena: “sono cieca totale, ma Gesù mi darà la forza di crescerla” (Domenica Live)

Annalisa Minetti incinta di Elena e cieca totale, torna ospite a Domenica Live: "sono preoccupata ma Gesù mi ha dato lei e mi darà la forza di crescerla". Sorpesa D'Urso per la cantante

14 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Annalisa Minetti a Domenica Live

Torna ospite nella prima puntata del 2018 Annalisa Minetti e subito Barbara D’Urso ha preparato una sorpresa per lei: nelle anticipazioni di Domenica Live la padrona di casa ha annunciato la presenza della bella cantante semi-cieca e incinta della piccola Elena (al settimo mese). Ma soprattutto ha spiegato che nel pomeriggio è stata preparata una grande sorpresa per lei e per la sua famiglia: il marito Michele Panzarino sarà complice di tutto questo? Molto probabile, ma nell’attesa di vedere cosa succederà in puntata, fanno ancora riflettere le significative parole rilasciate dalla Minetti alla recentissima intervista su Diva e Donna: proprio nell’attesa dell’arrivo di Elena, seconda nascitura in casa Minetti (il primo, Fabio, lo ebbe con l’ex calciatore Gennaro Esposito, ndr), la cantante ha rivelato tutta la sua paura per non potere praticamente vedere più nulla, neanche le ombre di quello che la circonda. «Devo reinventarmi il modo di essere madre rispetto a dieci anni fa. Come farò a provvedere ad Elena senza vederla? Non saprò mai che volto avrà…». Il marito ha provveduto a pensare a possibili soluzioni, essendo lui un ricercatore nel campo di Scienze della Riabilitazione e ad esempio la piccola Elena potrà avere dei braccialetti sonori per farsi sentire dalla madre.

LA GRAVIDANZA È UNO STATO DI GRAZIA

«Per me la gravidanza è uno stato di grazia, ho molta più energia. Certo la paura può anche limitare, ma se la vivi bene è un dono incredibile. Io dico a tutte le future mamme di vivere questi nove mesi con grandissima serenità, ovviamente se non ci sono esigenze mediche particolari. Fate sport, fate tutto quello che volete», ha spiegato Annalisa in un’altra intervista appena dopo aver annunciato di essere di nuovo incinta, della piccola Elena questa volta. Oggi ripercorrerà in tv tutta l’esperienza di questi ultimi mesi complessi ma anche ricchi di speranza per il futuro: già, speranza, nonostante i problemi alla vista siano peggiorati e non le facciano vedere praticamente più nulla (molto peggio di 10 anni fa, a detta della stessa Annalisa). «Mi affido alla fede per questa seconda maternità: se Gesù mi ha dato questa figlia, sa che avrò anche la forza di crescerla», ha spiegato a Diva e Donna una settimana fa. Clicca qui per l'intervista e le ultime notizie su Annalisa Minetti

© Riproduzione Riservata.