BACIO AL CIOCCOLATO/ Su Rai 1 il film con Jeanne Tremsal (oggi, 14 gennaio 2018)

Bacio al cioccolato, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 14 gennaio 2018. Nel cast: Jeanne Tremsal, Pater Sattmann e Katerina Jacob, alla regia Gloria Behrens. Il dettaglio della trama.

14 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rai 1

NEL CAST JEANNE TREMSAL

Il film Bacio al cioccolato va in onda su Rai 1 oggi, domenica 14 gennaio 2018, alle ore 17.05. Una pellicola per la televisione di genere romantica che è stata prodotta in Germania nel 2009, diretta da (Un milionario per mamma, Dream hotel - Mauritius, Come in una fiaba) ed interpretata da Jeanne Tremsal (La nave dei sogni - Portorico, Inga Lindstrom - Tango di mezza estate, Magia e amore), Pater Sattmann (Un'estate a Marrakech, Voglio sposare mia moglie, Il dolce sapore del male) e Katerina Jacob (Tre cuori in cucina, Nel flusso della vita, La clinica tra i monti - Un'emergenza per il dott. Daniel). Il film fa parte di una serie di produzioni per la televisione tratti dai romanzi della scrittrice tedesca Utta Danella. Si tratta principalmente di romanzi rosa e storie drammatiche a sfondo romantico. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

BACIO AL CIOCCOLATO, LA TRAMA DEL FILM

Anna è una giovane donna che è stata cresciuta dalla madre che si è sempre rifiutata di confidarle chi fosse il padre. Dopo la morte della donna, Anna decide quindi di partire alla ricerca del suo passato e scoprire l'identità di suo padre. La donna parte quindi per Ammersee, dove si scontra rapidamente con il panettiere Karl, un uomo scorbutico e scostante. Anna riesce comunque a farsi assumere dal suo negozio e comincia così a vivere nella cittadina e cercare indizi sull'identità del genitore. Karl è però affetto da problemi cardiaci ed un giorno, proprio in negozio, l'uomo subisce un infarto, l'intervento dei soccorsi riesce a scongiurare il peggio, ma l'uomo dovrà rimanere a riposo per un lungo periodo. La panetteria rimane così in mano al socio di Karl, il pasticcere Michael, e al loro dipendente Charles, aiutato in negozio dalla fidanzata Helen. Il giovane Michael comincia ben presto a sentirsi attratto da Anna e spera di conquistarla grazie alle sue prelibate creazioni di pasticceria, ma quest'ultima è più interessata al suo amico Andreas, ospite fisso della panetteria...

