BATMAN - IL RITORNO/ Su Italia 1 il film con Michael Keaton (oggi, 14 gennaio 2018)

Batman - Il ritorno, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 14 gennaio 2018. Nel cast: Michael Keaton e Danny DeVito, alla regia Tim Burton. La trama del film nel dettaglio.

14 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST MICHAEL KEATON

Il film Batman - Il ritorno va in onda su Italia 1 oggi, domenca 14 gennaio 2018, alle ore 13.45. Una pellicola fantastica che è stata diretta dal pluripremiato regista Tim Burton (Leone d'oro alla carriera nel 2007, Oscar per migliore film d'animazione con La sposa cadavere nel 2005). Batman - Il ritorno, acclamato da pubblico e critica, vede un cast eccezionale con Michael Keaton nel ruolo di Batman, Danny DeVito in quello di Pinguino e Michelle Pfeiffer in quello di Catwoman. Batman - Il ritorno è stato a lungo considerato un film troppo dark e cupo dai suoi detrattori, ciononostante è stato inserito dall'Empire nella classifica dei 500 più grandi film di tutti i tempi. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

BATMAN - IL RITORNO, LA TRAMA DEL FILM

A Gotham, un nuovo pericolo insidia la città, un ex bambino deforme che fu abbandonato dai genitori, ha messo su una banda di criminali feroci, il Red Triangle Circus, ed è pronto a distruggere la città. Si tratta di Pinguino, cresciuto nelle fogne, che inizia la sua opera di distruzione proprio a Natale, l'anniversario del suo abbandono. Inizierà distruggendo le celebrazioni festive a tutti gli abitanti della città, ma poi si alleerà con il magnate senza scrupoli Max Schreck (interpretato da Christopher Walken) per portare a compimento il suo malvagio piano. Il ricco industriale riesce a candidare a sindaco di Gotham l'orribile Pinguino, mentre una giovane e insignificante segretaria, Selina Kyle, rea di aver curiosato troppo fra i suoi documenti, viene uccisa buttandola giù dal grattacielo. Tuttavia sarà una morte solo apparente, perché la donna resusciterà con poteri sconosciuti simili a quelli dei gatti e diventerà la nuova eroina di Gotham: Catwoman. Ma Pinguino, incredibilmente, si innamora di lei, e cercherà di attirare l'attenzione di Batman per dimostrare tutto il suo valore in un crescendo di follia e violenza.

© Riproduzione Riservata.