Belen Rodriguez/ Periodo particolare per la showgirl: le bellissime parole di Stefano De Martino

Belen Rodriguez, periodo particolare per la showgirl argentina. I fan entusiasti delle parole spese per lei a Verissimo da Stefano De Martino: "Le voglio un bene dell'anima".

14 gennaio 2018 Anna Montesano

Belen Rodriguez

Reduce da una bellissima vacanza negli Emirati Arabi, Belen Rodriguez mostra a tutti i momenti più belli e significativi di questa vacanza al fianco ai suoi affetti e a suo figlio, il piccolo Santiago. Sarà un periodo particolare per la showgirl argentina e soprattutto per il bambino che per la prima volta si troverà a non poter stare con il suo papà per ben tre mesi. Ospite a Verissimo, Stefano De Martino ha infatti svelato che è questo il periodo di permanenza in Honduras per l'Isola dei Famosi anche se, per fortuna, non salterà il compleanno del piccolo Santi - "Sarò ancora in Italia" - ha sottolineato. In quel periodo sarà Belen a fare da mamma e da papà, almeno fisicamente, perchè Stefano ci sarà seppur attraverso uno schermo. "Mi sono munito di ogni tipo di cose a livello tecnologico per poter stare in contatto con i miei affetti" ha dichiarato il ballerino, che ha anche parlato del rapporto con la sua ex moglie.

LA SIMPATICA FRECCIATINA DI STEFANO A BELEN RODRIGUEZ

Tantissimi i commenti positivi dei telespettatori per Stefano e per le parole avute per Belen in merito al loro attuale rapporto: "Io e lei siamo in rapporti civilissimi, ci vogliamo un bene dell'anima. Ci siamo fatti il regalo più bello, lei mi ha fatto diventare padre e io l'ho fatta diventare madre" ha dichiarato De Martino a Verissimo e sui social in tanti hanno commentato il profilo della Rodriguez, sottolineando le belle parole del suo ex. Belen non ha risposto a chi le chiede la sua opinione in merito ma sicuramente la showgirl ne sarà stata fiera e avrà sicuramente sorriso di fronte alla frecciatina dell'ex. Silvia Toffanin ha infatti sottolineato la somiglianza di Santiago al papà, e Stefano, sorridendo, "Non lo diciamo ad altra voce altrimenti la mamma si arrabbia!".

