C'E' POSTA PER TE 2018 / Pagelle e video prima puntata: il web contro Francesco e Jolanda

Il meglio e il peggio della prima puntata di C'è Posta per te. Il video di Loredana e Giuseppe fa scatenare il popolo del web: tutti contro Jolanda e Francesco. Guest star Higuain.

C'è posta per te

La prima puntata della nuova stagione di C'è Posta Per Te riparte a tutto gas, con due guest star e tantissime storie intense e appassionanti. Il racconto che ci ha fatto battere più il cuore è stato quello di Pasqualina, che ha voluto ringraziare pubblicamente il figlio per l'eroico sostegno al fratello durante la malattia. Impossibile non citare la simpaticissima signora Enza, alla ricerca di un amore di gioventù, di cui non ricorda il volto, grazie all'aiuto dei postini di Maria De Filippi. L'avventura in terra ligure coinvolge quattro signori alquanto curiosi e bizzarri. Durante la puntata si parla anche di alcolismo e della voglia di ricominciare da parte di una madre che per molti anni ha dovuto rinunciare al rapporto con le figlie. Lacrime di gioie per la storia del palermitano Giuseppe, che per chiedere la mano della sua amata ha coinvolto Michelle Hunziker e il compagno Trussardi. Lieto fine e standing ovation per la coppia siciliana, che si è promessa amore eterno davanti alle telecamere di Canale 5.

Loredana al veleno con l'ex migliore amica

Merita un approfondimento, invece, il triangolo amoroso tra Loredana, Giuseppe e Jolanda. Quest'ultima era la migliore amica di Loredana, prima dell'innamoramento con Giuseppe che ha provocato la separazione. Di mezzo c'è finito il figlio Francesco, ormai indispettito nei confronti di mamma Loredana, perchè a suo dire sarebbe causa di tante tensioni a cui il padre è sottoposto. Il tentativo di ricongiungersi col figlio è ammirevole, ma viene azzerato dalle scintille rabbiose scagliate contro l'ex marito e l'ex migliore amica Jolanda. Il pubblico è dalla sua parte, ma non basta per arrivare ad una riconciliazione. Francesco fatica ad esprimere un concetto di senso compiuto e nel dopo puntata finisce nel mirino della rete e dei fan della pagina facebook di C'è Posta Per Te. I commenti sono a dir poco eloquenti, i telespettatori non usano parole molto tenere nei suoi confronti. E il video del confronto fa già molto discutere.

