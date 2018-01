CARLO VERDONE/ Barbara D'Urso: "A Domenica Live sarà ospite in versione inedita"

Carlo Verdone, sarà ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live. L'attore al cinema con il film Benedetta Follia si svelerà in forma "inedita"?

14 gennaio 2018 Fabio Morasca

Carlo Verdone a Domenica Live (Web)

Carlo Verdone sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Domenica Live, il contenitore domenicale condotto da Barbara D'Urso che tornerà in onda su Canale 5 oggi, domenica 14 gennaio 2018, dopo la pausa dovuta alle festività natalizie. Il celebre attore e regista romano, attualmente, è nelle sale cinematografiche con il suo ultimo film dal titolo Benedetta Follia, che vede anche la partecipazione di Ilenia Pastorelli, vincitrice del David Di Donatello per il film Lo chiamavano Jeeg Robot ed ex concorrente del Grande Fratello, Lucrezia Lante Della Rovere, Paola Minaccioni e Maria Pia Calzone, attrice diventata famosa grazie al ruolo di Donna Imma nella prima stagione di Gomorra. La pellicola è disponibile nelle sale cinematografiche del nostro paese a partire dallo scorso 11 gennaio. Carlo Verdone, quindi, in questo periodo, è impegnato con il tour promozionale per il film del quale fa parte anche l'intervista a Barbara D'Urso.

AL CINEMA CON IL FILM BENEDETTA FOLLIA

Benedetta Follia, in questi primi giorni nelle sale cinematografiche, ha incassato circa due milioni di euro, piazzandosi davanti al sequel di Jumanji, intitolato Jumanji: Benvenuti nella giungla, con The Rock, e un altro film italiano, Come un gatto in tangenziale, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. In un'intervista rilasciata al sito TgCom, Carlo Verdone ha svelato i motivi per i quali ha deciso di fare un film circondato esclusivamente da attrici: "Volevo tornare a lavorare con le donne. Ho sempre amato l'universo femminile, specie in questo particolare momento". Benedetta Follia è la storia di un uomo, Guglielmo, interpretato da Verdone ovviamente, conservatore e proprietario di un negozio di articoli religiosi, che, il giorno del 25esimo anniversario di matrimonio, viene lasciato dalla moglie; la sua vita cambierà quando Luna, interpretata da Ilenia Pastorelli, si presenterà al suo negozio per lavorare come commessa.

