CARMEN RUSSO/ Video: "Anche i gay possono essere degli ottimi genitori" (Domenica In)

Video, Carmen Russo, ospite a Domenica In, ripercorre alcuni aspetti della sua vita privata e parla di un argomento delicato come l'adozione delle coppie gay.

14 gennaio 2018 Francesco Agostini

Carmen Russo (Facebook)

Carmen Russo sarà uno dei tanti ospiti che ci saranno a Domenica In, dove parlerà di tanti temi scottanti inerenti alla sua carriera e alla sua vita privata. Carmen Russo recentemente ha voluto anche dire la sua su un tema particolarmente caldo come quello dell'adozione di figli da parte dellle coppie gay. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare vista la sua natura conservatrice, Carmen Russo ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti sul blog Ticino online, proprio riguardo a questo tema. Ecco cosa ha detto la ballerina e showgirl: "Sono una donna dalla profonda radice cattolica ma non ci vedo nulla di male se una coppia gay decidesse di adottare un bambino o una bambina. Anche gli omosessuali possono essere dei bravi genitori, non c'è nulla di strano in questo. E' inevitabile dire che il tempo stia cambiando e da qualche parte le cose dovranno pure cominciare. Qui in Italia abbiamo bisogno di un rinnovamento. Siamo un Paese in crescita e in evoluzione." Una frase decismente progressista, quella di Carmen Russo, che ha precorso i tempi rimanendo in gravidanza in tardissima età.

CARMEN RUSSO E IL PARTO

Come sanno tutti, Carmen Russo è legata da tantissimi anni con il ballerino Enzo Paolo Turchi, con cui ha avuto un figlio. La nascita del bambino, comunque, è arrivata in tardissima età, quando oramai la showgirl e ballerina aveva più di cinquant'anni.

E' stato un vero e proprio miracolo della moderna medicina e della tecnologia, che Carmen Russo ha voluto condividere con il pubblico che la segue da molti anni: "Non sarebbe stata una cosa carina non condividere questo splendido evento con il mio pubblico, quello zoccolo duro che mi segue da tantissimi anni. In seguito alla notizia gli eventi si sono susseguiti in modo molto naturale. Ricordo che mi chiamò Barbara D'Urso perché voleva fare una mini-fiction su questo evento meraviglioso e io ed Enzo accettammo.

Era una cosa molto carina e tenera, per niente morbosa come alcuni hanno detto." Insomma, Carmen Russo è oramai una donna felice, visto che è anche una mamma e nonostante questo non ha mai rinunciato alle luci dei riflettori. Perché, dopo tanti anni di carriera, anche la televisione e l'attenzione del pubblico rappresenta un'esigenza.

