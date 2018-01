Carlo Conti / “Mia madre mi ha cresciuto senza una lira, con Pieraccioni ho scoperto di non avere un padre!”

Carlo Conti, intervista al Corriere della Sera, il commovente ricordo del padre scomparso quando aveva 18 mesi e la perdita di mamma Lolette a cui deve tutto.

14 gennaio 2018 Valentina Gambino

Carlo Conti

Carlo Conti è sicuramente uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Nonostante l'affetto del pubblico, di lui e del suo privato non si è mai saputo molto. Eco perché, in aiuto degli estimatori, è prontamente arrivata la lunga intervista tra le pagine del Corriere della Sera. La chiacchierata del toscano con la stampa, si apre con un ricordo che vorrebbe avere ma che purtroppo, non ha mai avuto: "Vorrei fosse il mio babbo; ma morì quando avevo 18 mesi, e proprio non me lo ricordo", racconta. Dalla scomparsa prematura del padre al particolare nome della madre Lolette che l'ha cresciuto da sola e si chiama così perché: "Il nonno era andato a vedere un’operetta: la protagonista si chiamava Colette. Tornò a casa e disse alla nonna che aveva trovato il nome per la prossima figlia. L’impiegato dell’anagrafe sbagliò a trascrivere, la C divenne L". La mamma di Conti è stata forte e determinata, avendo la forza di crescerlo tutta da sola. Scomparsa quando lui aveva 40 anni, il ricordo è sempre vivo, così come la sua gratitudine: "Mi fece da madre, ma soprattutto da padre. Non aveva una lira: aveva speso tutto in cure sperimentali, inutili. Avrebbe potuto gettarsi dalla finestra con me in braccio".

Carlo Conti si confida: il ricordo del padre e di mamma Lolette

Lolette, ha preferito lottare fino alla fine e dopo aver affrontato la morte del marito ha trovato ugualmente il modo per andare avanti, nonostante il dolore: “Era una donna dura, se necessario – continua Carlo Conti - Un giorno trovai un pacchetto di Muratti Ambassador sul frigo. Mi disse: “Prima che lo facciano gli amici, ho pensato di farti provare io”. Mentre accendevo, aggiunse: “Sappi però che il tuo babbo con il fumo c’è morto”. Cominciai a tossire. È stata la prima e ultima sigaretta della vita”. Lolette lavorava come ostetrica e per sbarcare il lunario faceva anche la donna di servizio e non si è mai fermata. Il conduttore toscano confida di aver visto la madre dedicare la sua intera vita a lui: "A volte penso che se fosse stato il mio babbo a crescermi sarei un uomo diverso. Non mi sono mai sentito sfortunato. Mamma mi ha trasmesso la leggerezza e l’amore per la vita, oltre all’attenzione per chi aveva meno di noi". L'assenza del padre però, negli anni si è fatta sentire e quando nel 1983 giocando a tennis con l'amico Leonardo Pieraccioni arrivò suo padre per incoraggiarlo: "Venni a rete a raccogliere una pallina, mi voltai indietro, e compresi che io una figura così non l’avevo". Poi c'è spazio per le risate, come commentare l'incarnato scuro della sua pelle: "Un giorno chiesero a mia madre se ero stato adottato. Mi offesi: “Sono fiorentino purosangue!”. Pensare che mamma sognava una bambina bionda dagli occhi azzurri".

