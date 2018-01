Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Amore a gonfie vele, ma arriva la frecciatina di Francesco Monte

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: amore a gonfie vele per la coppia contro cui arriva la frecciatina di Francesco Monte che commenta a Verissimo la scena dell'armadio,

14 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Sono passati poco più di due mesi da quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati ufficialmente una coppia, ma l’amore che li unisce è davvero profondo e importante. La modella argentina e l’ex ciclista non nascondono di avere dei progetti insieme anche se, per il momento, escludono il matrimonio e l’arrivo di un bambino. Complici, uniti e sempre più innamorati, Cecilia e Ignazio si stanno godendo non solo la popolarità che gli ha regalato il Grande Fratello Vip, ma soprattutto un sentimento che rende felici entrambi. I due non convivono ancora anche se Ignazio, facendo il pendolare e dividendosi tra Trento e Milano, quando sta nel capoluogo lombardo vive nella casa di Cecilia. Felici e innamorati, dunque, i due piccioncini non danno peso alle critiche che continuano a ricevere sui social. Nelle ultime ore, però, è arrivata una frecciatina da Francesco Monte che ha riacceso i riflettori sulle modalità con cui è nata la storia tra Cecilia e Ignazio. La coppia replicherà all’ex tronista?

LA FRECCIATINA DI FRANCESCO MONTE ALLA COPPIA CECILIA E MOSER

Ospite dell’ultima puntata di Verissimo prima della partenza per l’Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte ha parlato anche della sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez che, dopo 4 anni d’amore, ha deciso di lasciarlo per iniziare una relazione con Ignazio Moser. L’ex tronista, dopo aver ribadito di aver sofferto molto per la fine di un amore in cui credeva fortemente, alla domanda di Silvia Toffanin che gli ha chiesto se abbia mai visto la scena dell’armadio, ha risposto: “Ho sentito parlare della storia dell’armadio, mi è apparsa di sfuggita. Non ho visto nulla nel dettaglio. La loro spiegazione non mi interessa, ho visto abbastanza. Mi sono fatto una mia idea ma va bene così”. Nonostante abbia già voltato pagina, Monte non nasconde di provare ancora dei forti sentimenti per Cecilia: “La sensazione che provo è di assenza, non mi aspettavo una bastonata del genere”. Anche Cecilia, però, a detta del suo ex fidanzato, avrebbe ricevuto un duro colpo non potendo vivere con serenità la sua storia con Moser: “È costretta a vivere questa relazione circondata dalle critiche”.

