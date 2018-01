Che tempo che fa/ Ospiti 14 gennaio: Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep in studio

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti 14 gennaio: Steven Spielberg, Tom Hanks e Maryl Streep, Luciano Ligabue, Kasia Smutniak, Francesca Michielin in studio.

14 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Fabio Fazio

Domenica 14 gennaio, alle 20.35 su Raiuno, torna l’appuntamento con Che tempo che fa. Per riuscire a vincere la serata, battere la concorrenza di canale 5 che propone 'Libero Grassi', primo film tv del ciclo Liberi Sognatori con Giorgio Tirabassi, in onda domenica 14 gennaio su Canale 5, Fabio Fazio cala tre assi mondiali del cinema. Nl salotto di Che tempo che fa, infatti, arrivano tre vere e proprie leggende del cinema come Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep. Tom Hanks e Meryl Streep, due dei migliori attori di Hollywood, sono i protagonisti di “The Post”, nelle sale dal 1 febbraio e diretto dal genio di Spielberg. Il film racconta la decisione di Washington Post di pubblicare documenti riservati del Pentagono. Un caso avvenuto all’inizio degli anni ’70 ma che si occupa di temi molto attuali come la libertà di stampa. Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep raccontano a Fabio Fazio i segreti di uno dei film più attesi del 2018 e la realtà degli Stati Uniti che vive una nuova pagina della storia dopo l’elezione di Donald Trump come presidente.

TUTTI GLI ALTRI OSPITI DI CHE TEMPO CHE FA

Nella puntata odierna di Che tempo che fa, non ci saranno solo le tre leggende cinematografiche Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep. Nel salotto di Fabio Fazio arriveranno anche Luciano Ligabue e Kasia Smutniak, per presentare il nuovo film del rocker emiliano “Made in Italy”, nelle sale cinematografiche dal 25 gennaio e che vede Stefano Accorsi nei panni di protagonista maschile accanto alla Smutniak. E ancora il pluripremiato campione Alex Zanardi che nel gennaio 2019 parteciperà alla gara automobilistica “24 ore di Daytona”. Per lo spazio dedicato alla musica arriverà Francesca Michielin, tornata in scena con il nuovo album 2640. Al Tavolo di Che tempo che fa, invece, oltre alle presenze fisse di Fabio Volo, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti, si siederanno grande Christian De Sica, Fausto Leali, Frank Matano, protagonista del film “Sono Tornato” insieme a Massimo Popolizio, nei cinema dal 1° febbraio diretto da Luca Miniero e l’ex campione di Formula Uno Giancarlo Fisichella. Ci sarà inoltre la bellissima e bravissima Vittoria Puccini, protagonista su Rai1 della fiction “Romanzo Famigliare” di Francesca Archibugi in cui recita accanto a Guido Caprino e Giancarlo Giannini. Infine, ci saranno Massimiliano Pani arrangiatore compositore, produttore musicale e Francesca Michielin.

