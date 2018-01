Domenica Live/ Anticipazioni: Silvio Berlusconi in studio, attesa per un personaggio misterioso (14 gennaio)

Domenica Live, anticipazioni e ospiti del 14 gennaio: la prima puntata del 2018 si apre con Silvio Berlusconi, un'anteprima mondiale e tante sorprese con Barbara d'Urso.

14 gennaio 2018 Valentina Gambino

Domenica Live

Barbara d'Urso torna questo pomeriggio dalle 14 su Canale 5 con il primo appuntamento del 2018 di Domenica Live. Il contenitore del dì di festa proseguirà fino alle 18.40, con numerose interviste e dibattiti. Ecco gli ospiti della ruspante conduttrice napoletana e le anticipazioni della puntata. Intervistata da Paolo Giordano per Il Giornale, la presentatrice TV ha svelato che la formula del suo show non cambia anche se continueranno a sperimentare. Si inizierà proprio con il botto con un ospite americano misterioso: "Una esclusiva davvero mondiale che surclasserà l'apparizione del Ken umano di cui si è parlato in tutto il mondo", confessa. Poi in piena campagna elettorale, anche la parte dedicata alla politica e l'ospite di oggi confermato proprio dalla d'Urso: "Il nostro spazio domenicale si è sempre confermato tra i più ricercati anche dalla politica. Oggi in studio con noi ci sarà Silvio Berlusconi ma nel corso delle prossime puntate arriveranno tutti i leader che si giocano le elezioni".

Tutte le novità di Domenica Live raccontate dalla d’Urso

Dopo l’ospite misterioso e Silvio Berlusconi per lo spazio politica, in studio da Barbara d’Urso ci saranno anche Lorenzo Crespi, reduce dalla seconda edizione del Grande Fratello Vip, l’ex lolita di Non è la Rai Antonella Mosetti, Laura Freddi (dopo la gravidanza) e Annalisa Minetti, dopo aver partecipato all’ultima edizione di Tale e Quale show, in onda con Carlo Conti su Rai1. Barbara d'Urso, nel corso della sua intervista per Il Giornale, ha voluto rispondere anche a Carmine Castoro che durante Otto e Mezzo su La7 l'aveva definita peggio dell'Isis: "Di solito non rispondo a questo tipo di considerazioni", ha commentato ma poi, sollecitata da Paolo Giordano ha voluto fare un'eccezione: "Diciamo che gli auguro di scrivere un altro libro che avrà tanto successo per le cose bellissime che ci scriverà dentro senza bisogno di parlare di me. È facile farsi invitare da Lilli Gruber, che stimo, con la mia faccia sugli schermi dietro". Proprio per questo motivo, sua sorella Fabiana è scesa in campo per difenderla pubblicamente e questa cosa le ha fatto molto piacere: "Fabiana ed io non siamo sempre in sintonia ma l'ho sentita molto vicina a lei quando ha spiegato che, dopo aver sentito quelle accuse, suo figlio, cioè mio nipote, le ha chiesto: Ma come è possibile che zia faccia parte dell'Isis. Perciò, proprio come ha fatto mia sorella, spero che questo signore abbia successo senza obbligare una mamma a dover spiegare al figlio quanto la gente sia superficiale". Tra le altre anticipazioni in riferimento a Domenica Live, il cinema emozionale, il telo magico e la stanza segreta inaugurata da Loredana Lecciso.

