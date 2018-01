Elena Santarelli, il figlio Giacomo è malato/ “Conosce la verità, ma ora è più sereno di prima”

Elena Santarelli, il figlio Giacomo è malato: “Conosce la verità, ma ora è più sereno di prima”. Le ultime notizie sulla showgirl e sulle condizioni del primogenito

14 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Elena Santarelli, il figlio Giacomo è malato

Elena Santarelli è tornata a parlare della malattia del figlio Giacomo: lo ha fatto rispondendo ad uno dei tantissimi fan che le mandano messaggi di affetto e di auguri. Su Instagram ha rassicurato tutti i suoi followers sulle condizioni attuali del figlio: «È più sereno ora di prima». La showgirl, moglie di Bernardo Corradi, non è entrata nel merito della malattia, aspetto su cui tra l'altro nelle settimane scorse aveva chiesto massimo rispetto e riserbo, ma ha chiarito che la famiglia è unita nel combatterla. E il primo ad essere determinato è il figlio Giacomo: «Conosce la verità per quanto un bambino possa sapere e capire. Ha una mamma e un papà che ridono sempre e che sdrammatizzano tutto e che si amano e che lo amano», ha aggiunto sui social, assicurando che a casa sua si respira felicità e serenità, come se nulla fosse accaduto. «Continua a vivere la normalità sapendo che c'è una battaglia in corso che vinceremo al cento per cento», ha concluso Elena Santarelli.

ELENA SANTARELLI E LA MALATTIA DEL FIGLIO GIACOMO

La scorsa settimana Elena Santarelli ha spiegato come ha fatto a capire che c'era qualcosa che non andava in Giacomo, quindi come è stata scoperta la malattia. La domanda è arrivata da una sua fan, una mamma. «Istinto materno e fortuna, chiamiamola così, di avere dei dottori esperti e scrupolosi... bisogna ascoltare il bambino». E proprio questo amore di mamma la sta aiutando ora, le sta dando la forza per sostenere il figlio e tenere unita la sua famiglia. Ma la showgirl, legata a Bernardo Corradi, può contare in questa delicata battaglia sul supporto dei suoi fan, con i quali si è instaurato un rapporto diverso. Con loro infatti si confronta su questa vicenda di estrema delicatezza, pur mantenendo la privacy. Ma è cambiata anche la stessa Elena Santarelli, che non perde occasione per offrire il suo sostegno a chi tutti i giorni lavora con i bambini in difficoltà, come pediatri, infermieri e associazioni benefiche.

