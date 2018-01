Eva Pevarello/ Con “Cosa ti salverà” il sogno di cantare a Sanremo diventa realtà (Domenica In)

Eva Pevarello a Domenica In: con “Cosa ti salverà” il sogno di cantare a Sanremo diventa realtà. Le ultime notizie sulla cantante, arrivata terza a X Factor 10

14 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Eva Pevarello (Foto: da Facebook)

Eva Pevarello non vede l'ora di cantare al Festival di Sanremo, ma intanto può godersi il palco di Domenica In. La cantautrice 27enne ha conquistato un posto nella categoria Nuove Proposte con la sua “Cosa ti salverà”. Il brano ha convinto la giuria e il pubblico durante Sarà Sanremo, riuscendo così a strappare un biglietto per la kermesse canora. In molti riconosceranno subito il suo volto e soprattutto la sua voce, del resto ha alle spalle un'importante esperienza televisiva: Eva Pevarello ha partecipato infatti alla decima edizione di X Factor, conquistando la stima di Manuel Agnelli. Per il suo primo album, “Voglio andare fino in fondo”, vanta come produttore Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro. Ma non è finita qui: Eva ha anche aperto alcuni concerti di Carmen Consoli. Suo, dunque, uno degli otto posti nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018. Sarà in gara con un brano che è una specie di augurio per tutte le persone.

EVA PEVARELLO A DOMENICA IN PRIMA DI SANREMO

“Cosa ti salverà” è il brano con il quale Eva Pevarello consiglia alle persone di non fermarsi di fronte alle preoccupazioni della vita. Inoltre, è un invito a pensare un po' anche a se stessi e a quello che può renderci felici. La cantautrice di Thiene, un comune della provincia di Vicenza, era considerata la favorita alla vittoria di X Factor 10 dopo l'esibizione al Boot camp che raggiunse oltre 18mila condivisioni. Invece ha concluso la sua esperienza nel talent show di Sky Uno al terzo posto. Pur avendo incantato con la sua voce e la sua sensibilità, si è piazzata dietro Gaia e i Soul System. Cosa le è rimasto di X Factor? Lo ha raccontato in un'intervista a Sky Magazine: «Agnelli, elemento fondamentale nella mia vita. E il ricordo di una bella esperienza che mi ha permesso di essere quella che sono». A proposito del suo brano invece ha dichiarato: «È stupendo, mi sono arrivate varie proposte ma io ho provinato solo quella. Sono andata decisa anche se in origine era cantata da un uomo».

