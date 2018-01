Filippo Nardi concorrente a Isola dei Famosi 2018/ La conferma: “Dove sono le sigarette? Boh, ho smesso”

Filippo Nardi all'Isola dei Famosi 2018, arriva la conferma da Gabriele Parpiglia; in molti preoccupati per la sua astinenza da tabacco ma lui confessa di aver smesso di fumare.

14 gennaio 2018 Valentina Gambino

Filippo Nardi all'Isola dei Famosi 2018

Filippo Nardi sarà tra i protagonisti ufficiali della 13esima edizione de L’Isola dei Famosi 2018, in partenza dal prossimo 22 gennaio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. La conferma arriva su Instagram da Gabriele Parpiglia, autore TV che ha condiviso uno scatto insieme a lui affermando: “#aspettandolisola Vi ricordate di @filipponardiofficial? O meglio del Conte Nardi e del suo: #dovesonolemiesigaretti. Concorrente in arrivo... molto particolare. Attenzione: sorprese in vista. #honduras #isoladeifamosi #grandefratello #reality dal 22 gennaio in onda #canale5”. Qualcuno di voi probabilmente non lo conoscerà in quanto il buon Nardi è stato tra i protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello. L’inglese, dopo aver “sclerato” per l’assenza di sigarette, dopo appena 13 giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia ha regalato un siparietto particolare dettato dall’astinenza da tabacco. Dopo alcuni giorni dalla sfuriata, l’uomo ha abbandonato il reality ma è comunque rimasto nella storia per via di quel particolare episodio.

Filippo Nardi all’Isola: arriva l’ufficialità da Parpiglia

Nobile inglese di origine toscana, Filippo Nardi dopo il Grande Fratello ha fatto parlare di lui solo in rare occasioni. Dopo essersi dedicato sporadicamente al mondo della televisione con alcune partecipazioni a programmi come Le Iene, Loveline su Mtv, Anteprima Festivalbar e qualche ospitata da Piero Chiambretti, il Conte ha preferito dedicarsi appieno alla sua passione numero 1: la musica. Da anni infatti, lavora come deejay e dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, ha pure avuto un figlio che adesso ha 15 anni. L’inglese adesso pare anche essere single e quindi dovrebbe partire per L’Isola senza particolari coinvolgimenti sentimentali. Dopo Parpiglia, anche il diretto interessato ha condiviso lo scatto social, ricevendo anche il sostegno di Elenoire Casalegno, una delle ex partecipanti della prima edizione del Grande Fratello Vip: “Yes! Grande! Ciao Fil!”. Qualcuno però si domanda: “Come farai con le sigarette? be’ sei consapevole?? guarderò l’isola solo per te!!!”. Lui però ha confessato di aver smesso di fumare un anno fa...

