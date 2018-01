GIANCARLO FISICHELLA/ La Formula 1 e il matrimonio in arrivo con Luna Castellani (Che tempo che fa)

Video, Giancarlo Fisichella passerà in rassegna la sua carriera, la vita privata e le nuove esperienze da inviato Rai all'interno del programma Che tempo che fa.

14 gennaio 2018 Francesco Agostini

Giancarlo Fisichella (web)

L'ex pilota romano Giancarlo Fisichella sarà ospite da Fabio Fazio nell'ormai famoso programma televisivo Che tempo che fa, da quest'anno in onda su Rai Uno. Fisico, come lo chiamano in gergo gli amici e i tifosi, parlerà di come è cambiata la sua vita da qualche anno a questa parte, visto che oramai il suo apporto ai motori è più di natura giornalistica che automobilistica in senso vero e proprio: dal 2014, infatti, è l'inviato ufficiale della Rai presso il box Ferrari. Giancarlo Fisichella è, inoltre, uno degli ultimi piloti italiani, assieme a Jarno Trulli, ad aver raggiunto la massima competizione possibile per un amante dei motori, ossia correre in Formula Uno. La carriera di Fisichella, infatti, è stata molto lunga e lo ha portato a competere all'interno di tantissime scuderie, tra le quali, ad esempio, Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India e alla fine la rossa Ferrari. L'esordio c'è stato il 10 marzo del 1996 e ha accumulato la bellezza di 231 Gran Premi disputati. Diamo ancora qualche numero: le vittorie totali sono state 3, il miglior risutato finale è stato il quarto posto del 2006 e i punti accumulati in carriera ben 275. Il ritiro c'è stato nel 2009 dopo 13 anni.

VITA PRIVATA DI GIANCARLO FISICHELLA

Giancarlo Fisichella è stato (e lo è ancora) un personaggio a tutti gli effetti, visto il suo carisma e la sua innata simpatia. Come tutti i romani, anche Fisico è un tipo schietto e solare, che non disprezza le comodità e la bella vita. Una volta terminata la sua carriera automobilistica in Formula Uno, Fisichella ha deciso di sposarsi con la sua fidanzata storica, Luna Castellani, ex ragazza di Non è la Rai. I due stanno insieme da ben 19 anni e hanno due figli. La coppia attualmente vive in una lussuosa villa dell'Olgiata al riparo dal clamore e dal caos della città, visto che si trova nella periferia di Roma. Oltre all'amore per Luna Castellani, la vita di Giancarlo Fisichella è stata segnata anche da altri importanti eventi. Quando uscì il film della Pixar, Cars, Fisico e altri piloti vennero coinvolti nella fase di doppiaggio in una simpatica e quanto mai azzeccata iniziativa. Oltre a questo, praticamente fin dagli esordi il corridore ha fatto parte della Nazionale Piloti di Calcio con l'intento di raccogliere fondi utili poi per attività di beneficenza di vario tipo.

