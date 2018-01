HUNGER GAMES: LA RAGAZZA DI FUOCO/ Su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence (oggi, 14 gennaio 2018)

Hunger games - La ragazza di fuoco, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 14 gennaio 2018. Nel cast: Josh Hutcherson, Liam Hemsworth e Woody Harrelson. Il dettaglio.

14 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST JOSH HUTCHERSON

Il film Hunger games: La ragazza di fuoco va in onda su Italia 1 oggi, domenica 14 gennaio 2018, alle ore 21.20. Una pellicola che è stata prodotta nel 2013 negli Stati Uniti d'America ed è basata su un soggetto tratto dal romanzo La ragazza di fuoco dell’autrice Suzanne Collins mentre la regia è stata curata da Francis Lawrence, la sceneggiatura è di Michael de Bruyn e Simon Beaufoy. Il film di avventura distopica, ha portato alla ribalta Jennifer Lawrence, interprete della protagonista Katniss Everdeen. Il ricco cast vanta nomi d’eccellenza quali Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Lenny Kravitz, Philip Seymour Hoffman e tanti altri ancora. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

HUNGER GAMES: LA RAGAZZA DI FUOCO, LA TRAMA DEL FILM

Ritornata a casa dopo la vittoria degli Hunfer Games Katniss e Peeta tornano a casa, o per meglio dire al Villaggio dei Vincitori del loro distretto. I due vincitori devono presto partire per un viaggio che avrà per tappe tutti i distretti, il Tour dei Vincitori, per fare memoria di tutti i concorrenti che hanno perso la vita durante i giochi. Katniss, viene obbligata dal presidente Snow a portare avanti la finta storia d’amore con Peeta, menzogna che aveva destato l’interesse di tutti i telespettatori. Mentre è in viaggio Katniss vede i segni di una rivoluzione che sta per nascere. La prima ribellione avverrà nel Distretto 11, alla prima tappa del Tour dei Vincitori, e seguirà in tutti gli altri distretti. Per allontanare i sospetti sulla loro relazione i due gamers decidono di sposarsi e Snoe comincia ad ordire piani oscuri verso i vincitori degli Hunger Games. In occasione della settantacinquesima edizione degli Hunger Games, viene celebrata l’edizione della Memoria, speciale occasione nella quale Snow decide per il sorteggio dei tributi tra i vincitori delle edizioni precedenti. Peeta e Katniss si ritroveranno di nuovo uniti e in gara sul set di un’isola tropicale sulla quale dovranno sopravvivere.

© Riproduzione Riservata.