Isola dei Famosi 2018 / Anticipazioni e cast: ecco i concorrenti ufficiali, conduttori e opinionisti in studio

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e cast ufficiale: ecco chi sbarcherà in Honduras dal prossimo 22 gennaio, tutte le informazioni su conduttori e opinionisti in studio.

14 gennaio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Alessia Marcuzzi sta per tornare con la sua Isola dei Famosi. La 13esima edizione del reality show dedicato alla sopravvivenza, vedrà scendere in pista oltre alla conduttrice romana, anche una serie di personaggi niente male. Innanzitutto, al suo fianco (ma in collegamento dall’Honduras) troveremo Stefano De Martino, lo showman campano che finalmente avrà l’occasione per dimostrare di che pasta è fatto. Poi in studio con la Marcuzzi, per commentare le gesta settimanali dei naufraghi, ci saranno anche Daniele Bossari e Maria Venier. L’ex conduttore di Mistero reduce dalla vittoria del Grande Fratello Vip, inizialmente avrebbe dovuto partire proprio lui nel ruolo di inviato speciale. Lunedì 22 gennaio, si apriranno i battenti di una edizione che si presenta già ricca di colpi di scena ed emozioni. Il cast ufficiale è stato reso noto da giornali e personaggi di spicco del popolo web, nonostante questo, si parla anche di un nuovo nome che dovrebbe subentrare nel gioco dalla seconda puntata. Eccovi a seguire, tutte le ultime anticipazioni in attesa del debutto ufficiale.

Il cast completo de L’Isola dei Famosi

A distanza di 8 giorni dal debutto ufficiale, sbarcheranno sull’Isola dei Famosi 2018, l’ex letterina di Passaparola Alessia Mancini, l'attrice Nadia Rinaldi, la cantante ed ex fidanzata di Max Biaggi Bianca Atzei, l'ex pornostar Eva Henger, l'ex gieffina Francesca Cipriani, il pallanuotista Amaurys Perez, l'illusionista Giucas Casella, l’ex tronista di Maria De Filippi, Rosa Perrotta, la fashion blogger Chiara Nasti, la modella Cecilia Capriotti, il dj Filippo Nardi, Nino Formicola, Jonathan del Grande Fratello, Marco Ferri e l'ex di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte. Nel frattempo, continua sul sito della trasmissione il contest per selezionare i potenziali naufraghi dal titolo “Saranno Isolani”. Uno di loro infatti, gareggerà ufficialmente al fianco dei personaggi famosi per conquistare un posto in prima fila ed anche la vittoria assoluta del reality show di Casa Mediaset. Dopo circa un mese e mezzo dalla chiusura del Grande Fratello Vip, siamo pronti a rituffarci in questa nuova avventura.

