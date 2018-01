L'UOMO SENZA SONNO/ Su Cielo il film con Christian Bale (oggi, 14 gennaio 2018)

14 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST CHRISTIAN BALE

Il film L’uomo senza sonno va in onda su Cielo oggi, domenica 14 gennaio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola del 2004 che è stata diretta da Brad Anderson, il soggetto e la sceneggiatura sono invece a cura di Scott Kosar, mentre le musiche sono state realizzate dal compositore spagnolo Roque Banos. Il cast vede come protagonista l'attore Christian Bale nei panni di Trevor Reznik, supportato da altre presenze conosciute dal pubblico mondiale. Sono presenti infatti attori del calibro di Jennifer Jason Leigh, vincitrice di un Golden Globe per il film America Oggi, Aitana Sánchez-Gijón, l'attore e doppiatore canadese Michael Ironside, Lawrence Gilliard Jr., Reg E. Cathey, conosciuto per il suo ruolo di Freddy Hayes nella serie tv House of Cards, ed infine Anna Massey. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'UOMO SENZA SONNO, LA TRAMA DEL FILM

Il film racconta la storia di Trevor, intendo a disfarsi di un corpo che ha precedentemente avvolto in un tappeto. Le sue azioni verranno tuttavia fermate da qualcuno che lo coglierà sul fatto. Con un flashback scopriremo che cosa è accaduto diverso tempo prima, quando Trevor, insonne per via di uno shock, si ritrova a dover vivere in uno stato mentale di grande confusione. La paranoia raggiungerà inoltre dei livelli tali che il protagonista immaginerà di vedere un certo Ivan intento a seguirlo. Inizierà così la convinzione di essere perseguitato, tanto che le visioni lo distrarranno persino sul lavoro. Le conseguenze in questo caso saranno terribili, dato che causerà un incidente ad un collega e perderà il lavoro. Anche l'ex fidanzata deciderà di chiudere ogni contatto con Trevor, che non solo continua a vedere Ivan, ma crede anche che ogni persona vogliano fargli del male. Una sera vivrà una lite furiosa proprio con il suo persecutore immaginario, che finirà per uccidere con un taglio netto alla gola. Deciderà infine di disfarsi del suo cadavere avvolgendolo in un tappeto, ma verrà fermato da Ivan.

