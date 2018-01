LAURA FREDDI È MAMMA/ Nata Ginevra arriva la proposta di matrimonio da Barbara d'Urso? (Domenica Live)

Domenica Live, Laura Freddi da Barbara d'Urso verrà intervistata dopo la nascita della piccola Ginevra, ecco cosa aveva dichiarato mentre era in dolce attesa.

14 gennaio 2018 Valentina Gambino

Laura Freddi mamma, è nata Ginevra

Lo scorso 3 gennaio è arrivata la piccola Ginevra, prima figlia di Laura Freddi. L’ex Velina di Striscia la Notizia sarà ospite questa pomeriggio nel corso di Domenica Live, così come anticipato tramite le Stories di Instagram. Proprio la Freddi, era stata ospite della d’Urso poco prima che la figlia venisse al mondo, con un pancione bellissimo e un volto decisamente raggiante. “Avevo perso le speranze, in passato ho avuto un’esperienza tragica che mi ha bloccata per anni, ma la porta non era chiusa. E poi c’era Leonardo, il mio compagno, che sognava di avere un figlio con me e mi ha fatto coraggio. Ci abbiamo provato, superando vari ostacoli, e ora siamo felicissimi”, aveva dichiarato la bionda tra le pagine del settimanale Chi. Poi anche il racconto dell’amore con il compagno Leonardo: “Il nostro non è stato un colpo di fulmine, ma una pallonata da beach volley, perché lui è fisioterapista e mi ha curata dopo un infortunio che mi ero procurata giocando. Siamo diventati amici, abbiamo iniziato a confidarci, a raccontarci le nostre storie. È nato un sentimento maturo, su basi solide”.

Domenica Live, Laura Freddi si racconta dalla d’Urso

Ginevra è venuta al mondo il 3 gennaio e pesa 3 chili e 670 grammi. Proprio meno di una settimana fa, Laura Freddi è stata fotografata con il compagno Leonardo e la figlia fuori dall’ospedale, mentre usciva sorridente raggiungendo la sua casa a Roma. Proprio la conduttrice, intervistata precedentemente da Barbara d’Urso aveva affermato la sua volontà di sposare il compagno. Il desiderio è stato evidenziato anche durante una intervista tra le pagine di Chi, ancora in dolce attesa: “Vogliamo sposarci, ma aspetteremo che la bambina cammini, così ci porterà lei le fedi all’altare”, ha dichiarato. Circa un anno e mezzo fa, proprio la bionda presentatrice era dentro la Casa del Grande Fratello Vip e si disperava perché non riusciva a diventare mamma. Adesso invece, il suo più grande sogno si è finalmente realizzato. Vedremo cosa dichiarerà durante la nuova intervista da Barbara d’Urso nel corso di Domenica Live in partenza dalle 13.55 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

