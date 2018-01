LIBERO GRASSI /Chi è l’imprenditore siciliano che sfidò la mafia

Canale 5 omaggia il ricordo dell’imprenditore Libero Grassi con una fiction proposta in prima serata. La vita, l’assassinio e il pensiero di un imprenditore che seppe dire no alla mafia

14 gennaio 2018 Francesca Pasquale

A Testa Alta - Libero Grassi

Canale 5 presenta in prima serata il film tv Liberi sognatori: A Testa Alta – Libero Grassi. Una emozionante fiction diretta dal regista Graziano Diana, dove viene raccontata la storia di Libero Grassi (personaggio interpretato dall’attore Giorgio Tirabassi), imprenditore siciliano divenuto simbolo della lotta alla mafia. Grassi ebbe la forza di opporsi con decisione alla criminalità dicendo no al pizzo richiesto dai malavitosi che puntualmente si presentavano al suo cospetto. In una celebre intervista rilasciata l’11 aprile del 1991 a Michele Santoro ed ossia 4 mesi e mezzo prima di venir ucciso, Libero Grassi rimarcò con forza il suo ideale di dignità e libertà: “Io non sono pazzo: non mi piace pagare. È

una rinunzia alla mia dignità di imprenditore”. Libero Grassi tra l’altro, sfidò apertamente cosa nostra pubblicando una lettera sull’edizione del 10 gennaio del 1991 in cui sintetizzò quanto gli era appena successo: “Volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l'acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere. Se paghiamo i 50 milioni, torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile, saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo. Per questo abbiamo detto no al "Geometra Anzalone" e diremo no a tutti quelli come lui”.

LIBERO GRASSI: LA VITA E L’ASSASSINIO

Libero Grassi è nato a Catania il 19 luglio del 1924 in una famiglia marcatamente antifascista che scelse questo nome nel ricordo del sacrificio di Giacomo Matteotti. Ebbe modo di studiare prima a Roma e quindi a Palermo con l’obiettivo di intraprendere una professione diplomatica ma poi alla fine, per una serie di situazioni contingenti, si ritrovò a proseguire l’attività del padre come commerciante. Negli anni Cinquanta si trasferisce a Gallarate per aprire uno stabilimento tessile ma contemporaneamente ha un forte impegno politico contribuendo all’apertura del Partito Radicale al fianco di Marco Pannella. Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, tornato a vivere in Sicilia, si ritrova a dover fronteggiare minacce da parte di mafiosi che richiedevano il pagamento del pizzo. Il 29 agosto del 1991 Libero Grassi viene ucciso a Palermo intorno alle 7:30 di mattina mentre sta per recarsi a piedi a lavoro.

© Riproduzione Riservata.