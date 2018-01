Liberi sognatori, Libero Grassi / Su Canale 5 nuovo ciclo di film (oggi, 14 gennaio 2018)

Liberi sognatori, Su Canale 5 nuovo ciclo di film: si comincia con Libero Grassi oggi, 14 gennaio 2018. Andrà in onda stasera A testa alta con Giorgio Tirabassi, Michela Cescon e Diane Fieri

Liberi sognatori, su Canale 5 nuovo ciclo di film

Al via il nuovo ciclo di film Liberi Sognatori che a partire da oggi, domenica 14 gennaio 2018, impegnerà le prime serate di Canale 5. Il progetto prevede quattro pellicole ed altrettante storie vere, per una produzione che mette in collaborazione Mediaset e la Taodue film. Ogni appuntamento avrà la durata di cento minuti e racconteranno le vicende di quattro grandi nomi della cronaca italiana: Libero Grassi, Mario Francese, Renata Fonte e Emanuele Loi. Storie di semplici cittadini vissuti in un arco di tempo che va dagli anni '70 fino ai '90 e che hanno compreso fino in fondo il loro compito all'interno della società italiana, scegliendo la strada del coraggio per rendere il nostro Paese un posto migliore per tutte le generazioni. Lo scotto da pagare a suon di giustizia e verità è stato per tutti e quattro i progagonisti uno solo: la vita. Liberi Sognatori aprirà le danze con il film A testa alta, con un cast composto da Giorgio Tirabassi, Michela Cescon e Diane Fleri. Il progetto di Pietro Valsecchi è stato affidato in questo caso alla regia di Graziano Diana, che avrà il compito di raccontare le vicende di un uomo che ha lottato per mantenere pulita la sua Palermo. Una storia che ci riporterà indietro fino al '79, data in cui Libero Grassi si ritrova schiacciato dal bos di territorio Francesco Madonia.

LIBERI SOGNATORI: GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Il secondo appuntamento sarà con Delitto di mafia e il cast composto da Marco Bocci, Claudio Gioè e Romina Mondello, guidati dal regista Michele Alhaique. Sarà la morte di Mario Francese, il giornalista de Il Giornale di Sicilia, a permettere a Cosa Nostra di continuare la sua corsa verso la frattura dello Stato. Grazie alla sua penna aveva messo in risalto i Corleonesi e la loro avidità, decisi a privare Palermo di ogni possibile futuro. E così Francese decide di denunciare pubblicamente la rete di amicizie che unisce con un filo rosso gli alti vertici della mafia a quelli della politica, una scelta che lo porterà alla morte e che spingerà il figlio Giuseppe a raccogliere il testimone lasciato dal padre, una pesante eredità che gli ha regalato al tempo stesso sete di giustizia.

Il terzo film sarà La scelta, diretto da Stefano Mordini e con Greta Scarano, Ivana Lotito, Riccardo Scamarcio e Lorenza Indovina. E' la storia di Emanuela Loi, una ragazza rimasta uccisa nell'attentato al giudice Paolo Borsellino, in cui persero la vita i quattro colleghi della scorta. La prima donna poliziotto ad aver perso la vita in missione, uccisa da una mafia che non conosce pietà e vergogna. La pellicola si occuperà di affrontare un viaggio all'interno della sua vita, dai suoi iniziali sogni di diventare insegnante fino alla scelta di entrare in Polizia, a cui è seguito l'incarico presso il Commissariato di Palermo Libertà.

Una donna contro tutti accenderà invece le luci su Renata Fonte, grazie alla regia di Fabio Mollo e ad un cast composto da Marco Leonardi, Augusto Zucchi e Cristiana Capotondi. Nella sua Nardò, Renata è l'unico membro femminile del consiglio comunale ad aver dovuto pagare il suo impegno per la società con la sua stessa vita. Viene uccisa nella sua cittadina nel marzo dell'84, che mette la parola fine ad una vita fatta di lotta e solitudine. Decisa ad affrontare ogni fatica per impedire che le due figlie crescano in una comunità ormai stravolta rispetto alle sue origini.

