Loredana VS Iolanda/ Video, Il figlio Francesco chiude la busta e sbotta: “Menomati!” (C’è posta per te)

C'è posta per te, la storia di Loredana scatena il web, il figlio Francesco chiude la busta alla madre e poi commenta con "Ridicoli menomati!", ecco lo scontro televisivo e il video.

14 gennaio 2018 Redazione

C'è posta per te, la storia di Loredana

Critiche, emozioni e gioia per la prima puntata della 21esima stagione di C'è posta per te. Maria De Filippi ha esordito alla grande con racconti che hanno coinvolto anche il pubblico da casa, specie quello social che ha commentato con interesse la storia di mamma Loredana, andata in onda per ultima prima di concludere il primo appuntamento. Naturalmente, il boom di ascolti è stato strepitoso: 29.31% di share pari a 5 milioni 638mila telespettatori, dato che diventa il miglior esordio di sempre nelle ultime 14 stagioni. La donna non vede il figlio Francesco da circa 3 anni perché il ragazzo vive con il padre Giuseppe e la sua nuova compagna Iolanda, ex migliore amica che le ha letteralmente "portato via" il marito. Francesco ha vissuto con sua madre fino all'età di 15 anni ma poi ha voluto lasciarla per vivere con suo padre e la nuova compagna. Proprio per questo motivo, Loredana ha accusato l'ex marito e l'attuale compagna, di averla allontanata dal figlio Francesco, facendogli una sorta di lavaggio del cervello.

Loredana VS Iolanda: il figlio Francesco chiude la busta alla madre

Per la nuova compagna e l'ex marito, Loredana avrebbe dovuto chiedere scusa al figlio Francesco. Tra le due donne però, c'è stato immediatamente un confronto molto acceso, terminato con: "Prenditi a mio marito ma a mio figlio lascialo stare!". Maria De Filippi ha provato in ogni modo a far cambiare idea a Francesco ma non ci è riuscita: "Quella là mi fa venire i nervi!", ha concluso Loredana parlando con la conduttrice prima di salutarla. Dopo la puntata, proprio il figlio di Loredana è stato letteralmente investito dalle critiche del web, per non avere aperto la busta alla madre. Francesco ha commentato su Facebook: "Prima di parlare degli altri guardatevi voi ridicoli e menomati". Proprio nel 2015, Iolanda sempre sui social, aveva scritto un messaggio contro l'amica, affermando che i figli non sono di chi li mette al mondo ma di chi li cresce: "Adesso ti rendi conto cosa vuol dire giudicare la gente... già per te è troppo difficile capire le cose...". Se volete vedere la storia per intero, potete cliccare qui e visualizzare il video.

© Riproduzione Riservata.