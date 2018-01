Lorenzo Baglioni/ Con "Il congiuntivo" sfata il mito del linguaggio social (Domenica In)

Lorenzo Baglioni a Domenica In: con “Il congiuntivo” sfata il mito del linguaggio social e si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo. Le ultime notizie, gli aggiornamenti

14 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Lorenzo Baglioni

In attesa di salire sul palco dell'Ariston, Lorenzo Baglioni si presenta oggi su quello di Domenica In. Il giovane cantante sarà protagonista della parentesi dedicata alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il suo brano, “Il congiuntivo”. La canzone negli ultimi mesi è diventata virale in Rete: si tratta di un pezzo che sfata il mito di una generazione abituata al linguaggio social e che ha difficoltà nell'esprimersi correttamente. Un brano in controtendenza che ha raccolto persino i complimenti dell'Accademia della Crusca. Lorenzo Baglioni ha convinto soprattutto Ambra Angiolini, Gabriele Salvatores, Piero Pelù, Irene Grandi, Francesco Facchinetti e il pubblico da casa che lo ha televotato a Sarà Sanremo. Lorenzo, però, non fa solo il cantante: è anche attore e ha insegnato matematica. «La canzone Il congiuntivo è nata proprio ripensando al periodo in cui ho insegnato matematica e ho cercato di renderla meno ostica agli allievi con degli stratagemmi. Quindi ho ideato una canzone per insegnare il congiuntivo a tutti coloro che hanno problemi con questo modo verbale», ha dichiarato Lorenzo Baglioni a La Nazione dopo la “qualificazione” alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

LORENZO BAGLIONI DA SANREMO AL PROGRAMMA DI SKY

Chi è Lorenzo Baglioni? Innanzitutto non ha alcuna parentela con Claudio, presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Il cantante grossetano è noto nel suo paese per essere nipote di Alessandro, ex comandante del Corpo forestale dello Stato, che è il Baglioni più conosciuto in Maremma. Insieme a nonna Anna Maria, prof di matematica apprezzata e temuta da tante generazioni di studenti. La sua canzone nata per gioco, “Il congiuntivo”, ha convinto subito. Dopo la sua esibizione a Sarà Sanremo in pochi nutrivano dei dubbi sul suo passaggio alla kermesse di febbraio. Dopo il dottorato in matematica, Lorenzo Baglioni ha intrapreso la carriera artistica. Il trentenne sarà protagonista di Bella Prof, un programma divulgativo e d'intrattenimento in onda su Sky Uno. Insomma, a prescindere da come andrà a finire la sua esperienza sul palco del Festival di Sanremo, ha già un futuro nell'ambiente televisivo.

