Lorenzo Crespi/ Torna in tv da Barbara d'Urso nel ruolo di opinionista dopo la malattia (Domenica Live)

Lorenzo Crespi, il ritorno in Tv dopo l'invito di Barbara d'Urso nell'inedito ruolo di opinionista dopo la guarigione dalla malattia grave che lo aveva colpito.

14 gennaio 2018 Emanuela Longo

A distanza di quasi due anni dall'ultima volta, l'attore Lorenzo Crespi è tornato nel salotto di Domenica Live in qualità di ospiti e nell'inedito ruolo di opinionista. La sua presenza era stata annunciata nella mattinata odierna tramite il suo account Twitter, attraverso il quale ha voluto anche salutare via social, ancor prima di farlo dal vivo, gli altri ospiti della puntata, da Alessandro Cecchi Paone a Vladimir Luxuria, Antonella Mosetti, Karina Cascella e Serena Grandi. Sono coloro che insieme a Lorenzo sono intervenuti nello spazio dedicato alle trasformazioni estetiche grazie alla chirurgia e, talvolta, agli eccessi. L'amicizia che lega Crespi alla conduttrice Barbara d'Urso è grande: la stessa, infatti, lo avrebbe invitato dopo mesi di silenzio sul piano mediatico. Un affetto forte emerso anche dalla parole dello stesso attore che sul medesimo social questa mattina twittava: "Ieri in giro per gli studi di Mediaset, da lontano una ragazzina in tuta che correva?dico,a rigazzi' ndo vai?si gira,era @carmelitadurso".

LORENZO CRESPI, LA GUARIGIONE GRAZIE A ULTIMO

Un allontanamento, quello di Lorenzo Crespi dal mondo dello spettacolo, dovuto essenzialmente alla malattia che lo ha colpito. Nell'ottobre del 2016 era stato in collegamento ospite di Domenica Live ed in quell'occasione aveva annunciato il suo ritorno in tv che però, di fatto, non era mai avvenuto. "Se devo tornare a lavorare, voglio iniziare da Mediaset, dove tutto è cominciato", aveva detto. Allora aveva annunciato anche l'imminente ritorno negli studi Mediaset anche se ancora nulla sarebbe emerso in merito al futuro professionale dell'attore amatissimo di tante fiction. Quindi aveva aggiunto, rivolgendosi a Barbara d'Urso: "sarò da te per rivederti perché sono 16 anni che non ci vediamo e non ti abbraccio di persona". Crespi aveva spiegato di essere finalmente guarito dall'infezione polmonare che lo aveva colpito. "In questo percorso mi è stato vicino il Capitano Ultimo e tutti i suoi uomini: non mi hanno mai abbandonato un minuto. Se si tagliano loro, esce il sangue a me: sono la famiglia che non ho mai avuto", aveva aggiunto commosso.

