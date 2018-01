Luca Laurenti, gaffe ad Avanti un Altro/ Anticipa la risposta: Paolo Bonolis prima si arrabbia, poi...

Luca Laurenti, gaffe ad Avanti un Altro: il comico anticipa la risposta, Paolo Bonolis prima si arrabbia, poi... Le ultime notizie sul siparietto andato in onda oggi su Canale 5

14 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Luca Laurenti, gaffe ad Avanti un Altro

Una gaffe di Luca Laurenti fa arrabbiare Paolo Bonolis durante la puntata di oggi di Avanti un Altro. Quando arriva il turno del giovane concorrente Gianluca il comico si rende protagonista di un clamoroso strafalcione: anziché aiutare il conduttore nel porre le domande, anticipa la risposta. «Se mi lamento dei gridi di mia moglie, la Crusca lo accetta o inorridisce?», chiede Bonolis. Il concorrente però non fa in tempo a rispondere: interviene Laurenti con la risposta esatta. «Le grida!», esclama il comico con convinzione. Il conduttore di Avanti un Altro non gradisce, ma reagisce con la sua proverbiale ironia: mette l'amico al posto del concorrente per metterlo alla prova. Nasce così un simpatico siparietto, che peraltro dura poco visto che Laurenti non sa dare la risposta esatta alla domanda successiva. E allora con grande sollievo Bonolis non deve fare altro che annunciare la sua “eliminazione”.

LAURENTI FA ARRABBIARE BONOLIS AD AVANTI UN ALTRO, POI...

«Non sentite che c'è un'altra aria. Ah, non c'è più quella puzza di rimbambito, uno strazio ambulante...». Così Paolo Bonolis commenta l'uscita di scena di Luca Laurenti, che è stato “eliminato” da Avanti un Altro dopo la breve esperienza da concorrente. «Mi avete preso in giro, non è possibile!», urla tra l'altro il comico, resosi conto di essere stato preso bonariamente in giro dall'amico. Sui social la reazione è immediata ed entusiasta: «Questo strafalcione di Laurenti doveva essere tagliato e lo vediamo nella sua sciagurata bellezza...», scrive un utente su Twitter. «Io non voglio vivere senza Paolo Bonolis e Luca Laurenti», gli ha fatto eco un altro sui social. «Bonolis e Laurenti sono talmente bravi che rendono divertente anche la televendita del caffè», continuano.

© Riproduzione Riservata.