Luca Onestini e Ivana Mrazova fidanzati?/ La coppia non esce allo scoperto: ecco perché

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati? La coppia resta in silenzio e non commenta gli ultimi rumors. Ecco il presunto motivo di tale discrezione.

14 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati? I rumors sull’ex tronista e sulla modella del Grande Fratello Vip 2017 continuano, ma i due restano in silenzio e non commentano quanto trapelato negli ultimi giorni. Dopo il servizio di Verissimo che, nella penultima puntata andata in onda aveva annunciato l’inizio della storia d’amore tra i due, i fans della coppia speravano in un annuncio ufficiale dei due che, però, continuano ad essere molto discreti. I due piccioncini, poi, sono stati beccati mano nella mano per le strade di Milano scatenando l’entusiasmo dei fans. Finora, però, Luca e Ivana continuano a dichiararsi single e amici, ma i fans non ci credono affatto. Il popolo dei social, infatti, è sicuro che i due siano ufficialmente fidanzati e che stiano solo aspettando il momento giusto per uscire allo scoperto e annunciare il loro amore.

LUCA E IVANA, ECCO PERCHE’ NON ESCONO ALLO SCOPERTO

Gli indizi sull’esistenza di una storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano ad aumentare. I due, tuttavia, continuano a non commentare e, secondo il portale Anticipazioni.tv, ci sarebbe un motivo dietro la discrezione dell’ex tronista e della modella ceca. Secondo il sito Anticipazioni.tv, infatti, i due potrebbero aver venduto l’esclusiva al settimanale Chi e poi rilasciare la loro prima intervista televisiva a Verissimo. Sarà vero? Per scoprirlo non ci resta che aspettare mercoledì 17 gennaio quando in edicola uscirà il nuovo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Quel che è certo è che i fans sperano di conoscere la verità sul rapporto che lega Luca e Ivana il prima possibile.

