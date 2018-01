MASSIMILIANO PANI/ Video, il figlio di Mina: il presunto flirt con Antonella Clerici (Che tempo che fa)

Massimiliano Pani si racconta da Fabio Fazio a Che tempo che fa, lui che è un personaggio della musica nostrana molto equilibrato e riservato. Il presunto flirt con Antonella Clerici

Massimiliano Pani è, come tutti sanno, il figlio della famosissima cantante Mina. Questa domenica sarà ospite all'interno del programma televisivo di Rai Uno Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Massimiliano Pani è nato nel 1963 e attualmente vive e lavora in Svizzera, a Lugano, anche se ha mantenuto la cittadinanza italiana, a differenza della madre e della sorella. Pani ha due figli, uno nato nel 1986 e uno nel 2004. Il primo figlio, Axel, è nato dall'unione con Ulrike Fellrath. Axel è laureato in economia e in più di un'occasione ha collaborato assieme alla nonna dato che è un musicista competente e ricco di passione. Il secondo figlio di Massimiliano Pani, invece, è nato dal secondo matrimonio, avvenuto con Milena Martelli e si chiama Edoardo. Massimiliano Pani ha svolto e continua a svolgere diversi lavori, anche se rientrano tutti all'interno del dorato mondo della musica. Il figlio di Mina è, infatti, un compositore, un musicista e anche (e soprattutto) un produttore discografico italiano. Un suo brano è stato utilizzato dalla fiction Rai 'Sacrificio d'amore', poi interrotta bruscamente per un improvviso e determinante calo d'ascolti. Tra gli artisti che ha curato c'è anche Adriano Celentano.

MASSIMILIANO PANI: IL PRESUNTO FLIRT CON LA CLERICI

Qualche anno fa Massimiliano Pani era balzato all'onore delle cronache rosa per aver avuto una sorta di flirt, vero o presunto, con Antonella Clerici. La vicenda era stata tirata in ballo niente meno che da Pupo in diretta televisiva, visto che il presentatore e cantante toscano aveva parlato di una intensa amicizia tra i due. Pani, da sempre schivo riguardo alla sua vita privata e ai suoi amori, è dovuto scendere in campo per difendere la sua seconda moglie, Milena Martelli e il suo secondogenito Edoardo. Ecco cosa ha detto a Gossipblog.it: "Quando Pupo ha detto in diretta nazionale che tra me e la Clerici c'era del tenero, in televisione assistevano mia moglie e mio figlio. Edoardo si è rabbuiato per tutta questa storia e questo non va affatto bene. Non c'è mai stato un flirt con Antonella, questa storia è falsa e non ho idea da dove sia saltata fuori. Mia moglie Milena non ha mai messo in dubbio la mia parola, ma è chiaro che ci sia rimasta assai male per tutta questa storia. A nessuno piace passare per il coniuge tradito di fronte all'Italia intera, anche se tutto ciò non è vero."

