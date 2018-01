MEN IN BLACK 3/ Su Tv8 il film con Will Smith e Tommy Lee Jones (oggi, 14 gennaio 2018)

Men in black 3, il fil in onda su Tv8 oggi, domenica 14 gennaio 2018. Nel cast: Will Smith, Tommy Lee Jones, alla regia Barry Sonnenfeld. La trama del film nel dettaglio.

14 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST WILL SMITH

Il film Men in black 3 va in onda su Tv8 oggi, domenica 14 gennaio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola del genere commedia e avventura che è stata distribuita nel 2012 grazie alla regia di Barry Sonnenfeld. Si tratta inoltre del terzo capitolo della saga iniziata quindici anni e prodotta dalla Amblin Entertainment in collaborazione con Imagenation, Parkes + MacDonald e Hemisphere Media Capital. Nato grazie ad un soggetto del fumetto di Lowell Cunningham, la fotografia del film è curata da Bill Pope, mentre le musiche sono state realizzate da Danny Elfman. Nel cast troviamo i personaggi e gli attori incontrati fin dal primo capitolo, ovvero Will Smith nei panni dell'Agente J e Tommy Lee Jones in quelli dell'Agente K. Al loro fianco artisti del calibro di Josh Brolin, Jemaine Clement, Michael Stuhlbarg, Emma Thompson, Alice Eve, Nicole Scherzinger, Mike Colter, Michael Chernus, Bill Hader, David Rasche e Keone Young. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MEN IN BLACK 3, LA TRAMA DEL FILM

La trama segue le vicende dell'agente J e K, intenti a sfuggire ad un pericoloso criminale. Boris è riuscito infatti a evadere di prigione grazie alla complicità di Lily Poison ed ora ha intenzione di sfruttare i viaggi nel tempo per ritornare nel '69 ed uccidere l'agente K, in occasione del suo arresto e la perdita del braccio. Nel frattempo, l'agente J rivela al partner che il padre è morto quando era appena un bambino e di non averlo mai conosciuto, ma di conservare ancora il suo orologio da taschino. Dopo aver scoperto dell'evasione di Boris, K decide di agire da solo senza coinvolgere il compagno. J sceglierà comunque di indagare sugli eventi e riuscirà a trovare un collegamento fra la fuga di Boris e quanto avvenuto 40 anni prima, un evento che ha cambiato non solo la vita del criminale, ma anche quella dell'agente speciale. I suoi tentativi di aiutare l'amico verranno però bloccati dall'agente Z, ora al comando del MiB dopo la morte dell'agente Z. Boris invece riesce finalmente nel suo piano ed elimina K non solo fisicamente, ma ne cancella anche il ricordo nel presente. J tuttavia riesce a ricordare ancora tutto del partner, per via di una frattura nello spazio-tempo che gli permette di avere una connessione con K. L'influenza delle azioni di Boris avranno inoltre diversi effetti sulla Terra, a partire dall'inviasione dei Bogloditi, che riusciranno a penetrare l'atmosfera terrestre grazie all'assenza di uno scudo protettivo che K avrebbe installato nel '69.

