MERYL STREEP/ Attesa al black and white carpet all’Odeon di Milano (Che Tempo Che Fa)

L’attrice statunitense Meryl Streep ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per la presentazione del film The Post. Nel film diretto da Steven Spielberg anche Tom Hanks.

14 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Meryl Streep

In diretta su Rai 1 la nuova puntata dello show di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. L’attrice statunitense, Meryl Streep, premio Oscar ma soprattutto sinonimo di eleganza e stile è di fatto la migliore attrice vivente. La sua arma vincente è sicuramente la sua raffinatezza interpretativa e un animo sensibile. La sua partecipazione nel salotto televisivo della Rai è dovuto alla presentazione del film The Post in uscita nelle sale italiane il 1 febbraio 2018. Diretto da Steve Spielberg il film racconta la storia che vi è dietro la pubblicazione dei Quaderni del Pentagono, che avvenne agli inizi degli anni Settanta sul Washington Post. Tutto ebbe inizio a causa dell’occultamento dei quei documenti segreti che trattavano i rapporti e le strategie degli Stati Uniti con il Vietnam tra gli anni quaranta e sessanta. Da qui l’inizio di una battaglia senza precedenti in nome della libertà di stampa e della trasparenza. Il film ambientato nel 1971 vede come protagonisti Katharine Graham interpretata magistralmente da Meryl Streep che è la prima donna alla guida del The Washington Post e Ben Bradlee interpretato da Tom Hanks nei panni del testardo direttore del suo giornale. Il loro coraggio e l’indagine che decidono di intraprendere e di portare avanti provocherà una grande scossa nella storia dell’informazione con una conseguente fuga di notizie che svelarono al mondo intero la copertura dei segreti governativi nella Guerra del Vietnam.

MERYL STREEP INSIEME A STEVEN SPIELBERG E TOM HANKS NEL FILM THE POST

La popolare attrice Meryl Streep quindi farà tappa in Italia non solo per partecipare alla trasmissione Che Tempo Che Fa ma anche per un altro evento molto importante del suo tour europeo promozionale. L’attrice insieme agli altri Premi Oscar Steven Spielberg e Tom Hanks sono attesi lunedì a Milano alla conferenza stampa del film The Post mentre in serata ci sarà fermento al cinema Odeon di Milano dove le tre leggende di Hollywood per la prima volta insieme nella loro lunga carriera presenzieranno al black and white carpet della première italiana del film. Nel cast anche Alison Brie, Carrie Coon, David Cross, Matthew Rhys e Zach Woods. La scorsa settimana Merly Streep durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globes è stata vittima di un piccolo incidente operato da Mariah Carey che per sbaglio le ha rubato il posto a lei assegnato proprio vicino a Steven Spielberg. La divina Meryl Streep con la sua solita ironia e umorismo durante un’intervista ha così scherzato sull’accaduto: “Sì, quella stronza mi ha rubato la sedia! Sono arrivata e lei era lì seduta vicino a Steven Spielberg e gli leccava il sedere. Poi mi ha detto, “Oh mio Dio, sai…”, e io le ho risposto: “Stai stai, mi siederò sul tuo grembo”.

