Meghan Markle insultata da Jo Marney/ Frasi razziste: "Macchierà la famiglia reale con il suo seme da nera"

Meghan Markle insultata da Jo Marney: frasi razziste inviate via sms ad un amico dalla giovane fidanzata del leader dell'Ukip Henry Bolton. Il partito la sospende.

14 gennaio 2018 Emanuela Longo

Meghan Markle e il principe Harry

Meghan Markle, alla vigilia delle sue nozze con il principe Harry, continua a far parlare di sé anche se questa volta non direttamente. La regina Elisabetta ha accolto di buongrado il nuovo arrivo nella famiglia reale nonostante i numerosi motivi oggetto di polemica a corte: dall'età (qualche anno in più rispetto al fidanzato) alla sua precedente vita privata, passando per il colore della pelle, essendo figlia di papà bianco e mamma nera. Proprio questo avrebbe scatenato alcune frasi finora pronunciate sottovoce. A far scatenare la bufera è ora l'arrivo di un commento choc che arriva direttamente da parte di Jo Marney, fidanzata del leader dell'Ukip Henry Bolton, ex modella ed anche lei membro del partito anti Ue in Inghilterra. La frase digitata via messaggio è stata considerata fortemente razzista, come riporta oggi il quotidiano Il Giornale. Secondo la Marney, l'arrivo a corte di Meghan "macchierà" la famiglia reale con "il suo seme" aprendo la strada ad "un re nero". La notizia clamorosa che contribuirà ad alimentare le polemiche prima delle nuove nozze reali, è stata rivelata dal Mail on Sunday che ha pubblicato gli sms contro Meghan Markle inviati da Jo Marney ad un amico qualche settimana prima di iniziare la sua storia con il leader dell'Ukip.

MEGHAN MARKLE INSULTATA DA JO MARNEY: “DONNA DI FACILI COSTUMI”

Il partito inglese anti Ue non sembra affatto aver preso bene le frasi emerse dalla Marney tanto da aver deciso di sospendere l'ex modella per non incorrere in ulteriori polemiche. A nulla sarebbero servite le successive scuse della giovane che si sarebbe giustificata spiegando che il contenuto di quei messaggi sarebbero stati letti al di fuori del contesto provocando un vero e proprio caso. Non solo frasi neppure tanto velatamente razziste: in quegli stessi sms, infatti, Jo avrebbe attaccato ulteriormente Meghan Markle definendola "una donna di facili costumi". Oltre al partito, a finire ora nel ciclone sarebbe stato lo stesso Bolt, nuovamente nei guai per via della giovane e bionda fidanzata. A Natale infatti non era piaciuta la sua decisione di lasciare moglie e figli per lanciarsi tra le braccia dell’avvenente Marney. E così i suoi fatti privati erano divenuti ben presto pubblici e oggetto di attacchi politici tanto da far intervenire Ben Walker, candidato alla leadership del partito, che commentò: "Lei ha distrutto la sua famiglia; non distrugga anche la nostra famiglia politica".

